W Madrycie ogłoszono alert sanitarny z powodu wykrycia w regionie siedem - wstępnie potwierdzonych - oraz 22 potencjalnych przypadków zakażenia wirusem małpiej grypy. Madryckie służby sanitarne czekają na wyniki badań laboratoryjnych, przeprowadzają dochodzenie epidemiologiczne oraz identyfikują możliwe kontakty chorych.

Alert sanitarny w Madrycie z powodu wirusa małpiej ospy. Zdjęcie ilustracyjne / PAP/Abaca

Według ministerstwa zdrowia w Hiszpanii - we wszystkich przypadkach - transmisja wirusa nastąpiła u młodych mężczyzn homoseksualnych w wyniku kontaktu z błonami śluzowymi. Badane osoby znajdują się w izolacji domowej pod obserwacją.



Małpia ospa jest bardzo rzadką chorobą zakaźną odzwierzęcą, endemiczną na kontynencie afrykańskim, gdzie niektóre gryzonie przenoszą je na małpy, a te na ludzi. Wirus nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi, a do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez bliski kontakt z chorą osobą, jej płynami ustrojowymi, w tym śliną.



Choroba objawia się gorączką, bólem mięśni, powiększeniem węzłów chłonnych oraz wysypką na ciele podobną do ospy wietrznej. Śmiertelność szacuje się na od 1 do 10 proc.



Nie ma sposobu na leczenie małpiej ospy, choroba ustępuje samoistnie. Pomocna może być szczepionka przeciwko ospie wietrznej.

Małpia ospa w UK. Jakie są objawy choroby?

Ponad dwa tygodnie temu władze ds. zdrowia w Wielkiej Brytanii potwierdziły przypadek małpiej ospy u osoby, która przyleciała z Nigerii.

Pacjent został objęty specjalistyczną opieką w izolatce na oddziale chorób zakaźnych w Szpitalu św. Tomasza w Londynie - poinformowała brytyjska agencja bezpieczeństwa zdrowia (UKHSA).



Małpia ospa jest pokrewna z ospą prawdziwą - chorobą, która jest mniej zakaźna, powoduje łagodniejsze objawy i jest mniej śmiertelna. Choroba zwykle trwa od 2 do 14 tygodni, a pierwsze symptomy mogą pojawić się w ciągu 5 - 21 dni od momentu zakażeniu.

Objawy zwykle zaczynają się od:

gorączki,

bólów głowy, mięśni, pleców,

dreszczy, wyczerpania

obrzęku węzłów chłonnych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, ten ostatni objaw jest zazwyczaj tym, co pomaga lekarzom odróżnić ospę małpią od ospy wietrznej lub ospy prawdziwej.

Gdy pojawia się gorączka, kluczowy symptom małpiej ospy - ostra wysypka - zwykle rozwija się kilka dni później. Często zaczyna się na twarzy, następnie rozprzestrzeniając się na inne części ciała.

Zmiany skórne zmieniają się od plamek, wypukłych grudek, pęcherzyków wypełnionych płynem, a następnie ropnych krost i - w końcowej fazie - strupków, które ostatecznie odpadają.