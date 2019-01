Koncern Vale ogłosił w niedzielę alert w związku z możliwością przerwania kolejnej tamy w kopalni rudy żelaza Corrego de Feijao w stanie Minas Gerais na wschodzie Brazylii. Wskutek przerwania pierwszej tamy zginęły w piątek co najmniej 34 osoby, ok. 300 zaginęło.

Błoto, które wylało się po przerwaniu tamy / Antonio Lacerda / PAP/EPA

W komunikacie wydanym przez Vale podano, że "wykryto wzrost poziomu wody w zaporze VI", która stanowi część kopalni Corrego de Feijao. O świcie ogłoszono pilną ewakuację strefy i nakazano mieszkańcom 39-tysięcznego miasta Brumadinho udanie się na wyżej położone tereny.



Przerwanie tamy nr. 1 nastąpiło w piątek wczesnym popołudniem.



Wskutek zniszczenia tamy uwolniona została ogromna ilość szlamu i błota, które rozlały się po okolicach i zmusiły do ewakuacji mieszkańców z rejonów położonych w sąsiedztwie kopalni. Całkowicie zalana została znajdująca się w części administracyjnej kopalni stołówka, w której wielu górników akurat siedziało na przerwie obiadowej. To oni stanowią największą grupę wśród zaginionych. Na razie nie wiadomo, co spowodowało przerwanie tamy.



Co najmniej siedem osób zginęło, a 150 uważa się za zaginione po pęknięciu tamy w Brazylii RUPTLY/x-news

Dotychczasowy bilans piątkowej katastrofy to 34 ofiary śmiertelne, 23 osoby ranne i prawie 300 zaginionych, w tym 250 pracowników kopalni i podwykonawców.



Kopalnia Corrego do Feijao należy do koncern Vale SA, który jest największym producentem rudy żelaza na świecie.



W listopadzie 2015 r. w stanie Minas Gerais doszło do podobnego wypadku. Wskutek przerwania tamy w kopalni w miejscowości Mariana, ok. 120 km od Brumadinho - której Vale jest współwłaścicielem - zginęło 19 osób. Była do dotychczas najgorsza katastrofa ekologiczna w historii Brazylii. Wielu z poszkodowanych wówczas do dziś nie dostało odszkodowania.