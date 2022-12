Uzbrojeni rabusie napadli na jubilera w centrum Hamburga. Skradli biżuterię i zegarki warte miliony euro. Po napadzie uciekli na hulajnogach elektrycznych.

Obrabowany jubiler w Hamburgu / Daniel Bockwoldt / PAP/EPA

W Niemczech trwają poszukiwania sprawców napadu na sklep jubilerski w Hamburgu. Uzbrojeni mężczyźni skradli przedmioty, których wartość szacowana jest na co najmniej 2 miliony euro.

Do napadu doszło we wtorek ok. 17:30, tuż przed zamknięcie sklepu. Rabusiów było prawdopodobnie dwóch. Byli zamaskowani.

Weszli do sklepu, sterroryzowali bronią obsługę, a następnie przy pomocy młotka lub siekiery rozbili gabloty, w których eksponowana była biżuteria i ekskluzywne zegarki takich marek jak Breitling, Cyrus, Rolex czy Patek Philippe. Jeden taki czasomierz kosztuje nawet 100 tysięcy euro.

Rozbita gablota / Daniel Bockwoldt / PAP/EPA

Po napadzie złodzieje uciekli na hulajnogach elektrycznych, które następnie porzucili wraz z gumowymi rękawiczkami, które mieli na dłoniach podczas napadu.

Pies tropiący podjął trop, który urwał się potem w pobliżu stacji metra.

Jak podają niemieckie media, zaledwie 230 metrów od obrabowanego jubilera znajduje się posterunek policji.