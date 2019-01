Watykan uznał, że histerektomia, czyli usunięcie macicy, jest moralnie dopuszczalna, gdy narządy rodne nie są w stanie chronić płodu do chwili porodu, czyli pełnić swojej naturalnej funkcji prokreacyjnej. Stanowisko to przedstawiła Kongregacja Nauki Wiary. ​Jak zastrzeżono, nie ma to jednocześnie nic wspólnego ze sterylizacją, która jest z punktu widzenia Kościoła katolickiego niedopuszczalna.

