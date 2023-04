Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena przygotowuje się do ogłoszenia "bezprecedensowych" środków, które mają na celu ograniczenie inwestycji amerykańskich firm w Chinach - poinformował portal Politico, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Joe Biden / SHAWN THEW / PAP/EPA

Jak wynika z informacji Politico, władze USA zobowiążą amerykański biznes do informowania rządu o nowych inwestycjach w chińskie firmy technologiczne.

Ponadto amerykańskim firmom zabroni się dokonywania niektórych transakcji z Chinami w "sektorach krytycznych", w tym zakupu mikroczipów.

Biały Dom może ogłosić nowe regulacje już pod koniec kwietnia. Amerykańskie władze zaczęły przestrzegać kręgi biznesowe przed przygotowywanymi środkami.

Politico zauważa, że oprócz nowych regulacji Stany Zjednoczone rozważają wprowadzenie zakazu korzystania z TikToka - chińskiej aplikacji, której główna funkcja polega na możliwości publikowania krótkich materiałów wideo.

Restrykcje mają uniemożliwić Chinom rozwój zaawansowanej broni

Jeśli nowe przepisy znajdą się w amerykańskim ustawodawstwie, to będzie kolejny cios USA w chiński rynek technologiczny.

Departament Handlu USA wprowadził w październiku 2022 nowe zasady kontroli eksportu, ograniczające dostawy półprzewodników do Chin. Financial Times nazwał to wówczas jednym z najtrudniejszych posunięć Joe Bidena przeciwko Pekinowi.

Regulacje mają uniemożliwić Chinom rozwój zaawansowanej broni. Do restrykcji eksportowych USA w marcu dołączyła Japonia, a plany wprowadzenia takich środków ogłosiła niedawno Holandia.