Podczas strzelaniny, do jakiej doszło we wtorek po południu na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Charlotte zginęły 2 osoby, a trzy osoby odniosły rany - podały władze. Napastnik został zatrzymany - potwierdziła rzeczniczka policji, Sandy D'Elosua. To Trystan Andrew Terrell.

