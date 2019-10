Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż 150 pocisków Javelin Ukrainie za 39,2 mld dol. Pociski te były przedmiotem kontrowersyjnej rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

We wtorek, powołując się na źródła zbliżone do amerykańskiego Kongresu, o transakcji tej poinformowała agencja Reutera. W czwartek Departament Stanu poinformował oficjalnie Kongres o tym, że administracja prezydenta Donalda Trumpa zrealizuje tę transakcję.



Resort wydał w tej sprawie komunikat, w którym napisał, że zaaprobował sprzedaż rakiet Javelin oraz "związanego z nimi sprzętu".



Zakup pocisków Javelin będzie sfinansowany przez Ukrainę i jest niezależny od przekazywanej do Kijowa amerykańskiej pomocy wojskowej o łącznej wartości 391 mln dolarów. Temat pomocy tej pojawił się również podczas rozmowy telefonicznej prezydentów Ukrainy i USA z 25 lipca.



Umowa o sprzedaży Ukrainie pocisków Javelin została sfinalizowana przed rozmową Trumpa z Zełenskim, pod koniec czerwca lub na początku lipca.



W marcu ubiegłego roku Departament Stanu USA zawiadomił Kongres, że zamierza sprzedać Ukrainie przeciwpancerne pociski kierowane Javelin i ich wyrzutnie o wartości 47 mln dolarów. W liście do Kongresu Departament Stanu informował, że plany dotyczą sprzedaży 37 wyrzutni oraz 210 pocisków.



USA przekazują Ukrainie uzbrojenie w związku z trwającym od pięciu lat konfliktem ze wspieranymi przez Kreml separatystami w części obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie kraju. W jego wyniku zginęło dotychczas około 13 tysięcy ludzi.



Niezależnie od umowy dotyczącej pocisków Javelin Waszyngton przekazuje do Kijowa pomoc wojskową na wzmocnienie bezpieczeństwa i obrony Ukrainy. Środki te zostały jednak ostatnio zablokowane przez Trumpa, a Biuro Zarządzania i Budżetu Białego Domu zwróciło się do ministra obrony Marka Espera oraz ówczesnego prezydenckiego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona o zbadanie, czy program jest w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych.



Według "Wall Street Journal" i tygodnika "Economist" Trump zamroził zaaprobowane przez Kongres USA 250 mln dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy, aby wywrzeć presję na Kijów i zaszkodzić swojemu potencjalnemu rywalowi Joe Bidenowi w następnych wyborach prezydenckich. 13 września Senat USA poinformował, że administracja Donalda Trumpa odblokuje środki finansowe dla Ukrainy.