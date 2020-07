Sędzia Sądu Najwyższego USA Ruth Bader Ginsburg ponownie trafiła do szpitala z powodu możliwej infekcji - poinformowano w komunikacie. Jest pod opieką lekarzy w klinice Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, w stanie Maryland. W szpitalu ma pozostać "kilka dni".

87-letnia Ruth Ginsburg jest najstarszą liberalną sędzią Sądu Najwyższego / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Na początku maja Ruth Bader Ginsburg trafiła do tej samej kliniki z powodu infekcji spowodowanej przez kamień woreczka żółciowego.



87-letnia Ruth Ginsburg jest najstarszą liberalną sędzią Sądu Najwyższego. W ostatnich latach miała wiele kłopotów ze zdrowiem, walczyła m. in. z nowotworami trzustki i płuc.



Ostatnie problemy zdrowotne Ginsburg podsyciły spekulacje o jej ewentualnym odejściu, co pozwoliłoby prezydentowi Donaldowi Trumpowi na mianowanie bardziej konserwatywnego sędziego.



Ruth Ginsburg sędzią Sądu Najwyższego jest od 1993 roku. Jest wyczulona na sprawy dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry i orientację seksualną.



Składający się z dziewięciu sędziów Sąd Najwyższy jest sądem najwyższej instancji w sprawach podlegających prawu federalnemu. Jego zadaniem jest też kontrola zgodności z konstytucją działań władzy ustawodawczej i wykonawczej. Swoimi orzeczeniami odgrywa ogromną rolę w życiu politycznym.



Sędziowie Sądu Najwyższego USA są wyznaczani przez prezydenta, ale ich kandydatury musi zatwierdzić Senat. Są mianowani dożywotnio.



Prezydent Trump mianował dotychczas dwóch, zaliczanych do konserwatystów, sędziów SN. Konserwatywni sędziowie mają w sądzie przewagę w stosunku 5 do 4.



"Życzę jej wszystkiego najlepszego" - powiedział we wtorek Donald Trump, zapytany na konferencji prasowej w Białym Domu o problemy zdrowotne Ginsburg.