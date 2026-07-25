USA chcą wpłynąć na zagraniczne wybory? Startuje w nich sojusznik Trumpa

RMF24

Brazylia odmówiła wydania wiz dwóm urzędnikom administracji prezydenta USA Donalda Trumpa – przekazała agencja Reutera. Amerykańscy oficjele mieli udać się do Brazylii, aby próbować podważyć uczciwość tamtejszego systemu wyborczego przed zaplanowanymi na październik wyborami prezydenckimi.

W skład delegacji USA, która w piątek nie otrzymała wiz do Brazylii, wchodziłby zastępca sekretarza Riley M. Barnes z Biura Demokracji, Praw Człowieka i Pracy Departamentu Stanu, a także Samuel Samson, zastępca sekretarza – przekazali następnego dnia w rozmowie z Reutersem brazylijscy urzędnicy, którzy chcieli zachować anonimowość.

Co ważne w tym kontekście, w październikowych wyborach prezydenckich w Brazylii urzędujący, lewicowy prezydent Luiz Inácio Lula da Silva ma zmierzyć się z senatorem Flavio Bolsonaro – sojusznikiem Donalda Trumpa.

Rozmówcy agencji Reutera stwierdzili, że plan USA stanowi próbę wpłynięcia na październikowe wybory. Zdaniem brazylijskich urzędników amerykańscy oficjele mieli próbować podważyć uczciwość tamtejszego systemu wyborczego.

O amerykańskim planie poinformował najpierw dziennik „Washington Post”, a następnie potwierdziła go agencja Reutera.

Jak wynika z sondażu opublikowanego w piątek, obecny prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva ma przewagę nad senatorem Flavio Bolsonaro (który jest synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro). Obecna głowa państwa, według najnowszego badania, wygrałaby w potencjalnej drugiej turze stosunkiem głosów 48 proc. do 43 proc.