Amerykański koncern lotniczy Boeing przewiduje, że w ciągu najbliższych 20 lat zapotrzebowanie na nowe samoloty spadnie z 43 610 do 41 170 sztuk - poinformowała w niedzielę agencja Reutera.

Połowa z nowych samolotów - według szacunków firmy - zastąpi maszyny starsze, 75 proc. z przewidywanych ponad 41 tys. samolotów stanowić będą te wąskokadłubowe.

Nowe szacunki nie uwzględniają rynku rosyjskiego z powodu wojny na Ukrainie i niepewności, kiedy producenci będą mogli ponownie sprzedawać samoloty rosyjskim przewoźnikom.

Boeing Company - amerykański koncern lotniczy, zbrojeniowy i kosmiczny

Boeing produkuje różne typy samolotów i śmigłowców przeznaczonych zarówno dla wojska, jak i służb cywilnych. Uczestniczy w programach badania kosmosu produkując zespoły i podzespoły do rakiet nośnych, sztucznych satelitów, statków kosmicznych.

Jego dwa najważniejsze działy stanowią: Boeing Commercial Airplanes - to największy producent samolotów pasażerskich na świecie modele 747, 767, 777 i 787 Dreamliner, a także Boeing Defense, Space & Security odpowiedzialny za produkcję wojskową i kosmiczną.

Boeing zbuduje samolot nośny dla statku Virgin Galactic

Na początku lipca Virgin Galactic podpisał umowę z spółką Aurora Flight Sciences, która należy do koncernu Boeing, amerykańskiego giganta branży lotniczej, na budowę nowego dwukadłubowego samolotu nośnego. Maszyna będzie transportowała statek kosmiczny następnej generacji - poinformowała agencja Reutera.

Aurora, jednostka Boeinga zajmująca się aeronautyką i badaniami lotniczymi, zbuduje dwa nowe samoloty nośne, które będą wspierać statek SpaceShipTwo i jego następcę, który Virgin Galactic nazywa pojazdami klasy Delta.



Nowe samoloty nośne, nazywane "statkami matkami", są zaprojektowane do szybszego tempa produkcji i do wykonywania około 200 lotów rocznie. Zgodnie z umową, Aurora dostarczy części "statków matek" do montażu w 2025 roku - poinformował Virgin Galactic.