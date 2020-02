Rumuński parlament przegłosował wotum nieufności wobec przejściowego, mniejszościowego rządu lidera Partii Narodowo-Libealnego (PNL) Ludovica Orbana. Przeciwko obecnemu gabinetowi głosowało 261 posłów w 465-osobowej Izbie Deputowanych.

Ludovic Orban / BOGDAN CRISTEL / PAP/EPA

Wniosek o wotum nieufności wniosła opozycyjna Partia Socjaldemokratyczna (PSD), oskarżając rząd Orbana o próbę zmiany prawa wyborczego, bez konsultacji społecznych. W czerwcu w tym kraju mają się odbyć wybory samorządowe.

Ten rząd został odwołany przez parlament z dużym marginesem jego przeciwników. To ważny krok dla demokracji. To nie my wywołaliśmy ten kryzys - powiedział lider PSD Marcel Ciolacu, który jednocześnie jest przewodniczącym Izby Deputowanych.

Orban stworzył mniejszościowy rząd w październiku ubiegłym roku, gdy parlament przegłosował wniesiony przez partie opozycyjne wniosek o wotum nieufności dla socjaldemokratycznego rządu premier Vioricy Dancili. Wotum zaufania otrzymał 4 listopada.

Według komentatorów środowa decyzja Izby Deputowanych otwiera drogę do rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, które planowo powinny się odbyć w grudniu, a socjaldemokraci będą chcieli odzyskać w nich władzę.

Według sondaży szansę PSD są jednak małe, ponieważ PNL Orbana, wspierana przez prezydenta Klausa Iohannisa, cieszy się coraz większą popularnością i obecnie ma 47 proc. społecznego poparcia. Socjaldemokraci z kolei mają jedynie 20 proc. zwolenników.

Eksperci uważają, że Iohannis wezwie władze głównych partii politycznych na konsultacje w sprawie utworzenia nowego rządu, a jego kandydatem na premiera będzie ponownie Orban. Przegraliśmy tę bitwę, ale dla Rumunii wygramy następne starcie - skomentował szef liberałów.

Rządzący do 10 października socjaldemokratyczny rząd oskarżany był przez opozycję oraz większość rumuńskiego społeczeństwa o utrudnianie walki z korupcją wśród polityków i urzędników państwowych. Pod ostrzałem krytyki znalazł się w połowie 2018 roku, gdy znowelizowana została ustawa antykorupcyjna, co spotkało się z oburzeniem sędziów, prokuratorów, opozycji oraz Rady Europy.