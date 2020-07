"Nie ma bezpośredniego połączenia między tak zwaną praworządnością a środkami budżetowymi" - powiedział premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu szczytu UE. Premier wystąpił po szczycie w towarzystwie premiera Węgier Viktora Orbana. Obaj przekonywali, że w kwestii praworządności odnieśli zwycięstwo.​ Jak donosi jednak korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, mechanizm powiązania unijnego budżetu z przestrzeganiem zasad praworządności został wpisany do dokumentu z wnioskami końcowymi szczytu. Potwierdziły się więc wcześniejsze doniesienia dziennikarki RMF FM.

Wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Węgier Viktora Orbana po szczycie / Radek Pietruszka / PAP

Szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała, że ten związek budżetu i praworządności został nawet wzmocniony i jest bardzo jasny. Gdy trzeba będzie podejmować decyzję o ewentualnym zamrożeniu lub odebraniu funduszy, to głosowanie będzie większościowe w Radzie Unii a nie na zasadzie jednomyślności jak chciał np. premier Węgier Viktor Orban.

Polscy dyplomaci jeszcze w nocy próbowali przekonywać, że Polska i Węgry osiągnęły w tej sprawie wszystko, co chciały. Źródła rządowe podawały nawet, że wykreślono warunkowość. Teraz przekonywali o tym także premierzy Polski i Węgier. Co innego jednak jest zapisane i co innego mówią unijni liderzy. Szef Rady Europejskiej Charles Michel chwali się nawet, że pierwszy raz w historii Europy jest połączenie między praworządnością a wydawaniem środków.

Ile pieniędzy udało się uzyskać Polsce?

Porozumienie UE daje Polsce ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach, a razem z uprzywilejowanymi pożyczkami 160 mld euro w cenach bieżących - poinformował w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu poinformował, że w efekcie negocjacji fundusz dotacyjny ze względu na grupę "skąpców" został ograniczony o 22 proc. względem wyjściowych propozycji. Dodał, że udział w nim Polski został ograniczony tylko o 3 proc.

W ostatniej nocnej rundzie rozmów Polsce udało się wynegocjować dodatkowe 600 mln euro na regiony, które potrzebują najwięcej środków na rozwój - przekazał premier.

Co ustalono na szczycie?

Po czterech dniach obrad liderzy państw należących do Unii Europejskiej przyjęli budżetu UE na lata 2021-27 oraz Europejski Instrument na Rzecz Odbudowy - fundusz, który ma pomóc państwom członkowskim przezwyciężyć kryzys gospodarczy, spowodowany przez pandemię koronawirusa.

Wartość porozumienia to w sumie 1,8 mld euro. W jego myśl 750 miliardów euro zostanie wypłaconych w ramach pożyczki i grantów krajom, które najbardziej ucierpiały z powodu koronawirusa. Dotacje mają wynieść 390 miliardów euro zamiast 500 miliardów euro. Reszta to pożyczki.

Są to cięcia, które ostatecznie przekonały grupę krajów "oszczędnych", dowodzoną przez premiera Holandii Marka Rutte.