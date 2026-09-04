Ukraina zmienia zasady alarmu powietrznego. Będą dwa poziomy zagrożenia

RMF24

Ukraiński rząd zatwierdził zmianę systemu alarmów powietrznych. Ostrzeżenia mają zostać podzielone na poziom żółty i czerwony, zależnie od rodzaju zagrożenia. Celem jest utrzymanie funkcjonowania gospodarki, transportu i usług przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Premier Ukrainy Serhij Korecki poinformował, że nowe rozwiązania są odpowiedzią na zmianę taktyki rosyjskich ataków z powietrza. Jak przekazał, chodzi o dostosowanie pracy państwa, przedsiębiorstw i infrastruktury do warunków długotrwałych alarmów.

Żółty i czerwony alarm - co oznaczają?

Żółty poziom ma obowiązywać w przypadku zagrożenia atakiem dronów. W czasie takiego alarmu firmy będą mogły kontynuować działalność, pod warunkiem ścisłego przestrzegania wymogów bezpieczeństwa.

Kluczowym warunkiem ma być zapewnienie klientom i pracownikom dostępu do schronów. Przedsiębiorstwa, które ich nie mają, otrzymają trzy miesiące na rozwiązanie tego problemu. Gospodarka musi pracować, podatki muszą wpływać do budżetu, a ludzie muszą otrzymywać wynagrodzenia - podkreślił szef ukraińskiego rządu.

Rząd zalecił też, by kijowskie metro działało normalnie podczas żółtego alarmu. Władze stolicy mają - w razie potrzeby - zwiększać liczbę kursów transportu naziemnego, tak aby mieszkańcy mogli dojeżdżać do pracy, szpitali i stacji metra.

Czerwony poziom alarmu ma być ogłaszany w razie zagrożenia atakiem rakietowym lub uderzeniem łączonym, czyli dronowo-rakietowym. W takiej sytuacji działalność firm ma zostać wstrzymana, a ludzie będą zobowiązani do przejścia do schronów.

Reakcja na długotrwałe alarmy

Jak podaje portal RBK-Ukraina, zmiany wprowadzane są w związku z nową taktyką rosyjskich ataków. Rosja ma wykorzystywać m.in. długotrwałe, powtarzające się w ciągu dnia ataki z użyciem dronów, co prowadzi do ciągłych alarmów.

W Kijowie przedłużające się ograniczenia powodowały utrudnienia w transporcie i problemy dla biznesu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że celem tej taktyki jest osłabienie codziennego życia mieszkańców oraz aktywności gospodarczej ukraińskich miast.