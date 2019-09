​Dwóch bandytów napadło na dom polskiego rolnika mieszkającego na Ukrainie. Napastnicy pobili mężczyznę i zabrali mu ponad 230 tysięcy hrywien - informuje lwowski portal zaxid.net.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Narodowa Policja Ukrainy /

Do ataku doszło pod koniec września w miejscowości Korczów, przy granicy z Polską. Dwóch zamaskowanych mężczyzn włamało się do domu 57-latka, grozili mu bronią, pobili go i zabrali mu ponad 230 tysięcy hrywien (ponad 38 tys. zł).

W poszukiwania zaangażowała się sokalska policja i inne okoliczne jednostki. Mężczyzn wkrótce potem zatrzymano. W furgonetce, którą się poruszali, znaleziono maski, przedmiot przypominający broń i inne dowody wskazujące na ich winę.

Mężczyźni to 34- i 39-latek, mieszkańcy Sosnówki w obwodzie lwowskim. Jeden z nich był w przeszłości oskarżony.