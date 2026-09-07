Ukraina zalegalizuje OnlyFans? „WSJ”: Nawet 25 mln dol. rocznie na obronność

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Ukraiński parlament analizuje projekt ustawy, który pozwoliłby na legalizację i opodatkowanie działalności związanej z produkcją i dystrybucją treści dla dorosłych – w tym tych publikowanych na popularnej platformie OnlyFans. W obliczu wojny i ogromnych potrzeb budżetowych, państwo szuka nowych źródeł dochodów. O sprawie pisze "The Wall Street Journal”.

25 milionów dolarów rocznie na obronność?

Projekt ustawy przeszedł już pierwsze głosowanie w Radzie Najwyższej i czeka na drugie czytanie.

Zwolennicy zmian przekonują, że legalizacja pornografii pozwoliłaby włączyć istniejący już rynek treści online dla dorosłych do oficjalnego systemu podatkowego.

Szacuje się, że wpływy z podatków mogłyby sięgnąć nawet 25 milionów dolarów rocznie. Jak wyliczają parlamentarzyści, ta kwota pozwoliłaby na przykład na zakup około 30 tysięcy dronów, które stanowią dziś jeden z filarów ukraińskiej obrony.

OnlyFans warte 8 mld dolarów? Gigantyczna sprzedaż na horyzoncie Popularna platforma, która zrewolucjonizowała rynek treści erotycznych, może wkrótce zmienić właściciela. Właściciel OnlyFans, firma Fenix International, prowadzi zaawansowane rozmowy z grupą inwestorów z USA - wyceniając serwis na około 8 miliardów…

Twórcy treści uciekają za granicę

Na Ukrainie produkcja i dystrybucja pornografii jest nielegalna, co sprawia, że osoby deklarujące dochody z tej działalności narażają się na odpowiedzialność karną. W efekcie wielu twórców decyduje się przenieść działalność za granicę, a potencjalne podatki trafiają do innych krajów.

Zwolennicy legalizacji przekonują, że uregulowanie branży pozwoliłoby między innymi na zwiększenie wpływów budżetowych.

Już zapłaciłam około 40 milionów hrywien podatku, czyli blisko 900 tysięcy dolarów. To równowartość dwóch tysięcy dronów lub stu wojskowych pickupów – mówi jedna z cytowanych przez „WSJ” ukraińskich twórczyń platformy OnlyFans.

Według danych przekazanych administracji skarbowej, w 2023 roku aż 7,9 tysiąca osób z Ukrainy uzyskało ponad 131 milionów dolarów przychodów przez OnlyFans.

OnlyFans – ukraińskie korzenie globalnego giganta

Platforma OnlyFans, która zrewolucjonizowała rynek treści dla dorosłych, została założona w 2016 roku przez brytyjskiego inwestora Tima Stokely’ego. Dwa lata później większościowym udziałowcem został ukraińsko-amerykański miliarder Leonid Radvinsky. Jego majątek szacowano na 3,8 miliarda dolarów.

Radvinsky zmarł w marcu 2026 roku po długiej walce z chorobą nowotworową. Przed śmiercią prowadził rozmowy o sprzedaży 60 proc. udziałów w OnlyFans, wycenianych na około 8 miliardów dolarów.