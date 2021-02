Ktoś ukradł dwa buldogi francuskie należące do piosenkarki i aktorki Lady Gagi. Złodziej postrzelił mężczyznę, który wyprowadzał czworonogi - poinformowały amerykańskie media.

Lady Gaga / PAP/EPA/ETIENNE LAURENT /

Do zdarzenia doszło w Los Angeles. Sprawca strzelał z półautomatycznego pistoletu. Mężczyzna wyprowadzający psy Lady Gagi trafił do szpitala. Policja z Los Angeles poinformowała, że jego stan nie jest znany.

Lady Gaga zaoferowała nagrodę w wysokości 500 tys. dolarów za zwrócenie psów o imionach Koji i Gustav. Trzeci należący do niej buldog, Miss Asia, uciekł i został odnaleziony przez policję.



Artystka przebywa obecnie w Rzymie, gdzie bierze udział w zdjęciach do filmu "Gucci" Ridleya Scotta.



Departament policji w Los Angeles potwierdził, że poszukuje "potencjalnego podejrzanego", który uciekł białym pojazdem z North Sierra Bonita Avenue w kierunku Hollywood Boulevard.



Nie jest jasne, czy celem ataku były psy należące konkretnie do Lady Gagi. Jak wyjaśnia BBC News, buldogi francuskie to bardzo poszukiwana rasa psów w USA. Zdrowe szczenięta są sprzedawane średnio za 2 tys. dolarów, a psy z wyjątkowo dobrym rodowodem mogą kosztować nawet 10 tys. dolarów.