Powikłania związane z niedrożnością jelita cienkiego - to główne przyczyny śmierci Lisy Marie Presley, jedynej córki legendy rock'n'rolla Elvisa. Takie informacje przekazano w komunikacie biura medycyny sądowej hrabstwa Los Angeles - podaje portal BBC. Artystka zmarła w wieku 54 lat w styczniu tego roku.

Lisa Marie Presley / LANCE MURPHEY / PAP

Lisa Marie Presley - amerykańska aktorka, autorka tekstów piosenek i piosenkarka, córka Priscilli i Elvisa Presleyów nazywana "księżniczką rock and rolla", zmarła 12 stycznia tego roku w wieku 54 lat.

Przyczyną zgonu artystki była niedrożność jelit. Spowodowały to zrosty, które powstały po operacji odchudzającej, jaką artystka przeszła kilka lat temu. To z kolei doprowadziło do powikłań, a w konsekwencji do jej zgonu - podano w komunikacie biura medycyny sądowej hrabstwa Los Angeles.