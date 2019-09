UE zdecydowała o dodaniu 7 funkcjonariuszy sił porządkowych i służb wywiadowczych z Wenezueli do listy osób objętych sankcjami. To konsekwencja stosowania przez nich tortur i innych ciężkich naruszeń praw człowieka.

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro / ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Tym samym liczba osób objętych sankcjami w Wenezueli wzrosła do 25. Te restrykcje to m.in. zamrożenie aktywów i zakaz podróżowania do UE.

Jak poinformowała Rada UE czterech funkcjonariuszy objętych sankcjami jest powiązanych ze śmiercią kapitana marynarki wojennej Rafaela Acosty Arevala. 29 czerwca rząd wenezuelski potwierdził zgon Arevalo, oskarżonego o udział w spisku mającym na celu obalenie rządu Nicolasa Maduro. Kapitan zmarł w więzieniu wenezuelskiego kontrwywiadu, a dwaj funkcjonariusze zostali aresztowani jako podejrzani o spowodowanie jego śmierci.

Według obrońców kapitana Arevalo był on torturowany aż do śmierci. Po raz ostatni widziano go podczas przesłuchania przez sąd wojskowy; nie był w stanie utrzymać się na nogach ani mówić.

UE już w lipcu ostrzegała Wenezuelę, że wprowadzi sankcje przeciwko członkom sił bezpieczeństwa stosującym tortury i dopuszczającym się innych ciężkich naruszeń praw człowieka.

Unijne sankcje wobec Wenezueli zostały wprowadzone w listopadzie 2017 r. Obejmują one embargo na broń i sprzęt do wewnętrznych represji, a także zakaz wjazdu i zamrożenie aktywów osób umieszczonych w wykazie. Sankcje te mają wesprzeć pokojowe, demokratyczne rozwiązanie polityczne. Miałoby ono polegać na przeprowadzeniu wiarygodnych, przejrzystych i monitorowanych.