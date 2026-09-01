„Uderzyłam go w pysk”. Tak 34-latka pokonała rekina

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„Jestem kobietą, która uderzyła rekina w pysk, nie chcę być zapamiętana, jako kobieta, którą pogryzł rekin”. Tak 34-letnia Australijka Leah Stewart wspomina dramatyczne zdarzenia z czerwca. Podczas kąpieli w oceanie została zaatakowana przez drapieżnika. Cudem udało się jej uniknąć śmierci.

„Jego pysk był przerażający”

W czerwcu 34-letnia Leah Stewart z Sydney poszła rano popływać w oceanie. Gdy zmierzała już w stronę plaży Coogee, usłyszała za sobą przeraźliwy krzyk innej kobiety.

Odwróciłam się i zobaczyłam za nią ogromną płetwę. Była ogromna – opowiadała w niedzielę w programie 60 Minutes stacji Nine Network Stewart. Spojrzałam na jej rozmiar i zdałam sobie sprawę, że to nie delfin – mówiła. Okazało się, że był to czterometrowy żarłacz biały.

Był coraz bliżej. Jego pysk był przerażający, z „czarnymi, małymi, paciorkowatymi oczkami, a jego zęby i paszcza były ogromne – wspominała kobieta.

Patrzyliśmy sobie prosto w oczy – powiedziała Stewart. W pewnym momencie rekin znalazł się zaledwie 30 cm od jej ciała.

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„Stwierdziłam: To już koniec, tak właśnie umrę”

Pomyślałam: uderzę go lewym sierpowym – opowiadała. Rekin chwycił moje przedramię, rozerwał mi skórę, mięśnie – relacjonowała.

Rekin chwycił kobietę za nogę i zaczął ją wciągać pod wodę.

Stwierdziłam: „To już koniec, tak właśnie umrę”, ale potem pomyślałam o mojej córeczce August i zdałam sobie sprawę, że ona nie będzie miała mamy, że będzie dorastać bez mamy – wspomina Australijka.

Po prostu wiedziałam, że nie mogę jej zostawić – dodała.

W mojej głowie pojawiła się myśl: „Nie zabierzesz mnie od mojej córeczki”, więc obróciłam się i zaczęłam okładać go pięściami - to było jak walka z dinozaurem – dodała kobieta.

Musiałem trafić naprawdę dobrze, więc mnie puścił. To była najtrudniejsza rzecz na świecie, ale udało mi się stamtąd wydostać – zaznaczyła.

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34-latka przeszła kilkanaście operacji

Stewart została wyciągnięta na brzeg przez innych plażowiczów. Przewieziono ją do szpitala. W wyniku ataku rekina doszło do znacznej utraty krwi i tak poważnych obrażeń, że lekarze musieli amputować jej lewe ramię. W sumie przeszła kilkanaście operacji.