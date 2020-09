Turystka z Łotwy podczas wędrówki po Alpach Algawskich spadła 60 metrów. Została uratowana i odniosła jedynie niewielkie obrażenia - poinformowali na Facebooku ratownicy górscy z Oberstdorfu w kraju związkowym Bawaria.

Zdjęcie ilustracyjne / CHRISTIAN MERZ / PAP/EPA

42-letnia turystka idąca ze swoją suczką Bellą we wtorek późnym popołudniem od jeziora Seealpsee w kierunku doliny Oytal niedaleko Oberstdorfu zeszła ze szlaku, przewróciła się i spadła 60 metrów. Jej wołania o pomoc usłyszał pasterz, który zawiadomił ratowników.

Turystkę przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Odniosła jedynie niewielkie obrażenia i wieczorem opuściła klinikę.



We wtorek nie odnaleziono jednak Belli. Ratownicy, zakładając, że pies wciąż przebywa w okolicy, w której doszło do wypadku, apelowali o pomoc w poszukiwaniach. Suczka odnalazła się w środę i wróciła do właścicielki.