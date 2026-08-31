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Turyści zignorowali ostrzeżenia, więc nie miała litości. Niedźwiedzica odgryzła zderzak

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (14:49)

Groźny incydent na malowniczej Trasie Transfogaraskiej w Rumunii. Ruch na górskiej trasie został niemal całkowicie sparaliżowany, bo kierowcy – zamiast jechać – zatrzymywali się, by podziwiać i fotografować niedźwiedzie spacerujące tuż przy drodze. W pewnym momencie jedna z niedźwiedzic, prawdopodobnie chroniąca swoje młode, podeszła do samochodu osobowego i... odgryzła jego tylny zderzak.

Turyści zignorowali ostrzeżenia, więc nie miała litości. Niedźwiedzica odgryzła zderzak
Na słynnej rumuńskiej trasie coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych spotkań z dzikimi zwierzętami /Shutterstock

Droga DN7C każdego lata przyciąga tysiące turystów spragnionych zapierających dech w piersiach widoków i emocjonujących serpentyn w Górach Fogaraskich. Jednak popularność tej trasy ma swoją ciemną stronę – coraz częściej dochodzi tu do niebezpiecznych spotkań z dzikimi zwierzętami.

Chwila grozy na oczach kierowców

Do niecodziennego i groźnego incydentu doszło 22 sierpnia. Widok niedźwiedziej rodziny tak zafascynował kierowców, że zaczęli się zatrzymywać i robić zdjęcia. Ewidentnie nie spodobało się to niedźwiedzicy, która dała wyraz swojemu niezadowoleniu, podchodząc do jednego z samochodów i odgryzając tylny zderzak. 

Całe zajście zostało nagrane i błyskawicznie obiegło media społecznościowe, wywołując lawinę komentarzy.

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„Efekt lekceważenia zasad”

W sieci zawrzało. Internauci nie szczędzili krytyki kierowcom, którzy zignorowali ostrzeżenia władz i zatrzymywali się przy dzikich zwierzętach.

„Za zdjęcie z niedźwiedziem można zapłacić wysoką cenę” – napisał jeden z komentujących. Inni żartowali, że ubezpieczyciel raczej nie pokryje szkód powstałych w wyniku spotkania z niedźwiedziem.

Rumuńskie niedźwiedzie – coraz bliżej ludzi

Rumuńskie władze od lat apelują, by nie dokarmiać niedźwiedzi i nie zbliżać się do nich. Mandaty za takie zachowanie są bardzo wysokie, a eksperci ostrzegają, że przyzwyczajanie dzikich zwierząt do obecności ludzi prowadzi do coraz groźniejszych sytuacji. 

Problem potęguje fakt, że populacja niedźwiedzi brunatnych w Rumunii jest aż trzykrotnie większa, niż są w stanie pomieścić tamtejsze lasy. Nic dziwnego, że coraz częściej pojawiają się one w pobliżu dróg i miejsc uczęszczanych przez turystów.


Źródło: RMF24
Tagi: Rumunia niedźwiedzica
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