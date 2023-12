​Tureckie władze aresztowały prawie 200 osób podejrzanych o przynależność do dżihadystycznego Państwa Islamskiego (IS) w serii operacji w całym kraju przeprowadzonych przed obchodami Nowego Roku - poinformował w sobotę szef MSW Turcji Ali Yerlikaya.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W komunikacie opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter) minister spraw wewnętrznych oznajmił, że 189 podejrzanych zostało aresztowanych w 37 miastach, w tym 27 w Ankarze i 22 w Stambule.

W ostatnich miesiącach władze Turcji zintensyfikowały operacje przeciwko członkom IS, które przyznało się do szeregu śmiertelnych ataków w kraju, w tym do zamachu z 1 stycznia 2017 roku w klubie nocnym w Stambule; zginęło wówczas 39 osób.

W piątek władze poinformowały o aresztowaniu 32 podejrzanych o przynależność do IS, w tym trzech prominentnych członków grupy, którzy mieli planować ataki w szczególności na kościoły i synagogi, a także na ambasadę Iraku.

W zeszłym tygodniu policja ogłosiła szeroko zakrojoną akcję w 32 miastach w całej Turcji, aresztując ponad 300 osób za powiązania z IS.