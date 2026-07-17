RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Trzęsienie ziemi na Pacyfiku. Panika wybuchła w kilku miastach, możliwe tsunami

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (19:36)

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło w piątek pogranicze Meksyku i Gwatemali – poinformowała amerykańska służba geologiczna USGS. Epicentrum znajdowało się na Oceanie Spokojnym. Na razie brak informacji o możliwych ofiarach i stratach, o czym zapewnili prezydenci obu państw Claudia Sheinbaum i Bernardo Arevalo.

Trzęsienie ziemi na Pacyfiku. Panika wybuchła w kilku miastach, możliwe tsunami
W mieście Meksyk zapobiegawczo ewakuowano ludzi z kilku budynków/fot. YURI CORTEZ /AFP/East News

Trzęsienie ziemi nawiedziło pogranicze Meksyku i Gwatemali

Epicentrum wstrząsów znajdowało się na Oceanie Spokojnym, na głębokości 15 km, około 50 km od miasta Tapachula w meksykańskim stanie Chiapas, blisko granicy z Gwatemalą.

Potwierdzono, że samo trzęsienie, jak i wstrząsy wtórne o magnitudzie dochodzącej do 5,5, były też odczuwalne w sąsiednim stanie Oaxaca, a także w Salwadorze.

Panika wybuchła w kilku miastach. Służby ostrzegają przed tsunami

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum zapewniła, że meksykańskie „władze różnych szczebli prowadzą oględziny na miejscu”. W Gwatemali ewakuowano pracowników jednego z rządowych budynków, a część mieszkańców w reakcji na wstrząsy w panice porzuciła domostwa.

Wybuchy paniki odnotowano też w kilku meksykańskich miastach; agencja AFP poinformowała o takim zdarzeniu w stolicy stanu Chiapas, liczącym ponad pół miliona mieszkańców Tuxtla Gutierrez.

Amerykański system ostrzegania przed tsunami wydał ostrzeżenie przed falami, które mogą wystąpić w odległości do 300 km od epicentrum. Do mieszkańców miejscowości położonych na południu Meksyku, nad Pacyfikiem wystosowano apel, by unikali wybrzeża oceanu. Wydano też ostrzeżenie przed możliwymi, gwałtownymi wahaniami poziomu wody.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Meksyk trzęsienie ziemi

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: