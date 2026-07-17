Trzęsienie ziemi na Pacyfiku. Panika wybuchła w kilku miastach, możliwe tsunami

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Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło w piątek pogranicze Meksyku i Gwatemali – poinformowała amerykańska służba geologiczna USGS. Epicentrum znajdowało się na Oceanie Spokojnym. Na razie brak informacji o możliwych ofiarach i stratach, o czym zapewnili prezydenci obu państw Claudia Sheinbaum i Bernardo Arevalo.

Trzęsienie ziemi nawiedziło pogranicze Meksyku i Gwatemali

Epicentrum wstrząsów znajdowało się na Oceanie Spokojnym, na głębokości 15 km, około 50 km od miasta Tapachula w meksykańskim stanie Chiapas, blisko granicy z Gwatemalą.

Potwierdzono, że samo trzęsienie, jak i wstrząsy wtórne o magnitudzie dochodzącej do 5,5, były też odczuwalne w sąsiednim stanie Oaxaca, a także w Salwadorze.

W Gwatemali ewakuowano ludzi z kilku budynków rządowych/fot. MARIANO MACZ / PAP/EPA

Panika wybuchła w kilku miastach. Służby ostrzegają przed tsunami

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum zapewniła, że meksykańskie „władze różnych szczebli prowadzą oględziny na miejscu”. W Gwatemali ewakuowano pracowników jednego z rządowych budynków, a część mieszkańców w reakcji na wstrząsy w panice porzuciła domostwa.

Wybuchy paniki odnotowano też w kilku meksykańskich miastach; agencja AFP poinformowała o takim zdarzeniu w stolicy stanu Chiapas, liczącym ponad pół miliona mieszkańców Tuxtla Gutierrez.

Amerykański system ostrzegania przed tsunami wydał ostrzeżenie przed falami, które mogą wystąpić w odległości do 300 km od epicentrum. Do mieszkańców miejscowości położonych na południu Meksyku, nad Pacyfikiem wystosowano apel, by unikali wybrzeża oceanu. Wydano też ostrzeżenie przed możliwymi, gwałtownymi wahaniami poziomu wody.