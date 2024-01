Trzech żołnierzy armii amerykańskiej zginęło, a co najmniej 20 zostało rannych w ataku dronów na małą amerykańską placówkę w Jordanii. To pierwsze ofiary śmiertelne wśród amerykańskich żołnierzy w tym regionie od początku wojny pomiędzy Izraelem a palestyńskim Hamasem. Z kolei rzecznik rządu Jordanii poinformował, że do ataku nie doszło w Jordanii, ale w Syrii.

/ Grafika RMF FM Centralne Dowództwo USA - cytowany przez BBC - przekazało w oświadczeniu, że do ataku dronów na bazę doszło w północno-wschodniej Jordanii, w pobliżu granicy z Syrią. Zginęło trzech żołnierzy. Z kolei 25 osób zostało rannych. Prezydent USA Joe Biden przekazał, że "osoby odpowiedzialne za atak zostaną pociągnięte do odpowiedzialności". Jak dodał, choć wciąż zbierane są fakty, "wiemy, że przeprowadziły go radykalne grupy bojowników wspierane przez Iran, działające w Syrii i Iraku". "Będziemy kontynuować zaangażowanie w walkę z terroryzmem" - napisał Biden w komunikacie opublikowanym przez Biały Dom. Jak dodał, zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec odpowiedzialnych za atak "w czasie i w sposób, które sami wybierzemy". Atak miał miejsce w sobotę wieczorem. Zabójstwo trzech Amerykanów w Jordanii, w pobliżu granicy z Syrią oznacza znaczną eskalację i tak już niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie - zauważa CNN. To pierwsze ofiary śmiertelne wśród amerykańskich żołnierzy w tym regionie od początku wojny pomiędzy Izraelem a palestyńskim Hamasem. Nie jest jasne, dlaczego obrona powietrzna nie zapobiegła tej sytuacji. Rzecznik rządu Jordanii poinformował natomiast, że do ataku nie doszło w Jordanii, ale w Syrii. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Zobacz również: USA spowolnią dostawy broni do Izraela? Biały Dom odpowiada

