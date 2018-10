Prezydent USA Donald Trump ogłosił czwartek 11 października 2018 Dniem Pamięci Generała Pułaskiego. Wzywając Amerykanów do uczczenia pamięci tych, którzy "przyczynili się do umocnienia amerykańskiego narodu", nawiązał do jego "szczególnych więzi" z Polakami.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump /DAVID MAXWELL /PAP/EPA

REKLAMA