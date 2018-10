​Prezydent Donald Trump w bezprecedensowym komentarzu opublikowanym na stronie opinii dziennika "USA Today" ostrzegł w środę, że jeśli "Demokraci zwyciężą w listopadowych wyborach do Kongresu, wprowadzą w Ameryce socjalizm na wzór Wenezueli".

Prawda jest taka, że umiarkowani Demokraci wymarli. Nowi Demokraci są radykalnymi socjalistami, którzy chcą wzorować gospodarkę amerykańską na Wenezueli. Jeśli Demokraci zdobędą w listopadzie kontrolę w Kongresie, będziemy niebezpiecznie blisko wprowadzenia socjalizmu w Ameryce - bije na alarm prezydent Trump na łamach dziennika.

Powodem zaniepokojenia amerykańskiego prezydenta jest lansowanie przez lewicowych Demokratów planu objęcia wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych programem bezpłatnych ubezpieczeń medycznych "Medicare", z którego obecnie korzystają najstarsi Amerykanie.



Objęcie takim rządowym, powszechnym programem lansował podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku kandydat do nominacji Partii Demokratycznej, mieniący się "demokratycznym socjalistą" senator Bernard "Bernie" Sanders.



Sanders cieszył się dużym poparciem najmłodszych wyborców, którzy nigdy nie doświadczyli "realnego socjalizmu", jednak przegrał batalię o uzyskanie nominacji Partii Demokratycznej z byłą sekretarz stanu, byłą senator i byłą Pierwszą Damą Stanów Zjednoczonych Hillary Rodham Clinton.



Zdaniem prezydenta Trumpa objęcie wszystkich Amerykanów, a nie tylko, jak obecnie, emerytów programem Medicare, co proponują Demokraci, będzie kosztować w pierwszych 10 latach funkcjonowania takiego powszechnego systemu opieki medycznej 32,6 biliona USD. To więcej, niż wynosi obecnie dług publiczny USA (21,5 bln USD).



Medicare, program opieki medycznej, z którego korzysta około 46 mln najstarszych Amerykanów w wieku emerytalnym i około 9 mln najmłodszych Amerykanów z biednych rodzin, już obecnie jest jedną z najkosztowniejszych pozycji w budżecie rządu federalnego. W roku 2016, z którego pochodzą miarodajne dane, program ten kosztował 672 mld USD, co stanowiło około 15 procent budżetu rządu federalnego.



W miarę starzenia się pokolenia powojennego wyżu demograficznego, wzrostu kosztów leczenia i coraz dłuższego życia Amerykanów zdaniem ekspertów nakłady rządu federalnego na ten program przekroczą bilion USD przed rokiem 2020. Utworzony w 1966 roku program Medicare zapewnia osobom korzystającym z tego ubezpieczenia zwrot około 50 procent kosztów leczenia.



Powszechne państwowe ubezpieczenie medyczne wzorowane na Medicare, jak nazywa je Trump, "Medicare dla wszystkich", to - zdaniem prezydenta - tylko początek wprowadzania przez Demokratów socjalizmu w stylu rządzącej w Wenezueli dyktatury prezydenta Nicolasa Maduro.



Demokraci popierają także zbiorową, rządową kontrolę szkolnictwa, biznesów działających w sektorze prywatnym i w innych dziedzinach amerykańskiej gospodarki - ostrzega Trump.



Plany Demokratów w dziedzinie opieki medycznej są szczególnie niebezpieczne "w powiązaniu z 'socjalizmem otwartych granic' Partii Demokratycznej" - twierdzi prezydent.



Trump w komentarzu zatytułowanym "Plan Demokratów 'Medicare dla wszystkich' pogrzebie obietnice dla emerytów" przekonuje czytelników "USA Today" i 3,6 mln ludzi obserwujących jego konto na Twitterze, że rzekoma polityka "swobodnych granic" Demokratów w połączeniu z planem rządowej opieki medycznej dla wszystkich spowoduje napływ imigrantów. Miliony nielegalnych imigrantów będą przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, aby korzystać z opieki medycznej opłacanej przez amerykańskich podatników - zapowiada Trump w "USA Today".



Szereg publikacji, w tym sympatyzujący z Partią Demokratyczną dziennik "The Washington Post", ostro krytykuje ostrzeżenie sformułowane przez prezydenta Trumpa jako "kłamliwą propagandę wyborczą Partii Republikańskiej".



Zdaniem komentatorów "The Washington Post" tekst prezydenta dowodzi, że Republikanie nie mają programu w dziedzinie opieki medycznej.



Równocześnie z krytyką ostrzeżeń sformułowanych przez Trumpa wielu medioznawców równie ostro potępiło dziennik "USA Today" za ich opublikowanie bez opatrzenia komentarzem. Według nich dziennik opublikował opinię prezydenta, w której “Donald Trump wielokrotnie i poważnie mija się z prawdą".



Kiedy wiadomo, że prezydent użyje publikacji do celów partyjnych i w ramach takiej działalności będzie poważnie "naciągał prawdę", redakcja powinna sprawdzić fakty i opublikować notę redakcyjną, w której zaznaczy, że niektóre fakty w tym komentarzu nie są zgodne z rzeczywistością - stwierdził w wywiadzie dla telewizji NBC w środę profesor Chip Stewart, wykładowca dziennikarstwa na Chrześcijańskim Uniwersytecie Teksasu (Texas Christian University).

