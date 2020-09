Prezydent Donald Trump oznajmił we wtorek, że nominację następcy zmarłej sędzi Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg ogłosi najprawdopodobniej w sobotę o godz. 17 czasu lokalnego (23 czasu polskiego). "Jesteśmy bardzo bliscy podjęcia ostatecznej decyzji (co do nazwiska nominata)" - powiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu.

REKLAMA