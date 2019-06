Prezydent USA jest przekonany, że Meksyk będzie przestrzegał porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie imigracji. Według Donalda Trumpa pozwoli to uniknąć wprowadzenia przez Waszyngton karnych ceł na import towarów z Meksyku.

Trump: Jestem jest przekonany, że Meksyk będzie przestrzegać porozumienia ws. imigracji / Oliver Contreras/POOL / PAP/EPA

"Meksyk będzie dokładał wszelkich starań, a jeśli to uczyni, to będzie to bardzo pomyślne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem" - napisał Donald Trump na Twitterze.



Prezydent USA ma też nadzieję, że Meksyk niezwłocznie zacznie importować "duże ilości" towarów rolnych od amerykańskich farmerów, którzy odczuli boleśnie skutki wojny handlowej z Chinami.

Porozumienie USA- Meksyk

W ramach ogłoszonego w piątek porozumienia Meksyk zobowiązał się rozszerzyć program azylowy dla migrantów z Ameryki Środkowej i skierować dodatkowe oddziały wojska na swoją południową granicę, żeby powstrzymać napływ nowych migrantów.



Wcześniej Donald Trump zagroził, że w razie braku porozumienia wprowadzi karne cła w wysokości 5 proc. na meksykańskie towary importowane do USA.



Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin, który bierze udział w spotkaniu ministrów finansów G20 w japońskiej Fukuoce, ocenił, że porozumienie "załatwi problem imigracji". Ostrzegł jednak, że Trump zarezerwował sobie prawo wprowadzenia karnych ceł jeśli Meksyk nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.



Zdaniem szefa dyplomacji Meksyku i głównego negocjatora w rozmowach z Amerykanami Marcelo Ebrarda, Meksykowi udało się wyjść z całej sytuacji "z nienaruszoną godnością". Tymczasem Reuter informuje, że na granicy Meksyku z Gwatemalą nie zaobserwowano do tej pory żadnych dodatkowych sił policyjnych ani wojskowych.