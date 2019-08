Prezydent USA Donald Trump zagroził, że "jeśli będzie trzeba", to jego kraj wyjdzie ze Światowej Organizacji Handlu (WTO), którą ostro krytykuje, ponieważ - według niego - preferencyjnie traktuje Chiny ze szkodą dla Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA Donald Trump / SHAWN THEW / PAP/EPA

Jeśli trzeba będzie, wyjdziemy - zapowiedział Trump na wtorkowym spotkaniu z pracownikami zakładów chemicznych firmy Shell w Pensylwanii. Wiemy, że oszukują nas od lat i to się nigdy więcej nie może powtórzyć - oświadczył amerykański przywódca.

Nie po raz pierwszy Trump zagroził wyjściem USA z WTO, którą już w czasie kampanii prezydenckiej w 2016 roku nazwał "przestarzałą".



Latem zeszłego roku Trump powiedział, że WTO od lat "bardzo źle" traktuje Stany Zjednoczone. Zapowiedział, że jeśli organizacja "nie przeprowadzi reform", Waszyngton "może się z niej wycofać".



Pod koniec lipca br. amerykański prezydent również domagał się zreformowania WTO w taki sposób, by przestała traktować preferencyjnie kraje rozwijające się, do których jest zaliczana ChRL.



Administracja Trumpa od dawna oskarża WTO i niektórych jej członków, takich jak Chiny, o nadużywanie statusu kraju rozwijającego się, co pozwala m.in. na opóźnienie stosowania niektórych umów lub ochronę niektórych sektorów bez narażania się na gniew ze strony innych członków organizacji.