Prezydent USA Donald Trump powiedział podczas spotkania z reporterami przed Białym Domem, że czuje się "młody i pełen życia". Dzień wcześniej były wiceprezydent Joe Biden, który tak jak Trump przekroczył 70 lat, ogłosił, że wystartuje w wyborach w 2020 roku.

Donald Trump / PAP/EPA/SHAWN THEW /

Trump, zapytany przez dziennikarza o to, w jakim wieku kandydat jest za stary, by ubiegać się o urząd prezydenta, powiedział: Gdy patrzę na Joe Bidena to nie wiem... Nie powiedziałbym jednak, że ktoś jest za stary (by startować w wyborach).

Jestem tak młody, że nie mogę się temu nadziwić (...), jestem najmłodszy - powtarzał Trump, który ma 72 lata.



Biden, który będzie się ubiegał o nominację w wyborach prezydenckich z ramienia Partii Demokratycznej, ma 76 lat.



Trump będzie walczył w 2020 roku o drugą kadencję w Białym Domu. Zapewnił reporterów, że "z łatwością" pokonałby Bidena, gdyby został on kandydatem Demokratów na prezydenta.