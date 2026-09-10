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Tragiczny wypadek autokaru w Szwajcarii. Są zabici i ranni

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (21:41)

„Kilka osób zginęło”, a „kilka kolejnych zostało rannych” w wypadku autobusu w kantonie Gryzonia na wschodzie Szwajcarii - informuje tamtejsza policja. Pojazd, którym jechało 48 pasażerów, należał do holenderskiego biura podróży OAD.

Tragiczny wypadek autokaru w Szwajcarii. Są zabici i ranni
Zdjęcie ilustracyjne (fot. TIL BUERGY) /PAP/EPA

Do wypadku doszło w czwartek wieczorem w miejscowości Suchs (gmina Zernez, kanton Gryzonia) na wschodzie Szwajcarii.

W komunikacie na platformie X policja kantonu Gryzonia poinformowała, że „w wypadku autobusu wycieczkowego zginęło kilka osób”. „Ponadto kilka osób zostało rannych” - dodano.

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Reuters cytuje rzeczniczkę prasową Generalnego Holenderskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Turystycznych, która potwierdziła holenderskim mediom, że feralny autobus należał do firmy turystycznej OAD. Dodała, że podróżowało nim 48 pasażerów.

To holenderscy klienci OAD. Nie możemy jeszcze powiedzieć, ile osób zginęło lub zostało rannych - przekazała dziennikowi „De Telegraaf”. Biuro podróży OAD oferuje wycieczki po całej Europie.

Przyczyny wypadku na razie nie są znane.

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Media zauważają, że w Zernez znajduje się wejście do Szwajcarskiego Parku Narodowego o powierzchni około 170 kilometrów kwadratowych, gdzie turyści mogą korzystać ze szlaków pieszych o długości około 100 kilometrów.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek Szwajcaria autobus
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