Tragiczny pożar w bazie wojskowej. W ciągu minuty płomienie przemieściły się o kilometr

RMF24

W sobotę w bazie wojskowej Wainwright w kanadyjskiej prowincji Alberta doszło do tragicznego pożaru. Zginęły cztery osoby, a 39 zostało rannych – aż 19 z nich jest w stanie krytycznym.

Jak poinformował generał dywizji Wade Rutland, ogień pojawił się na terenie trawiastym w pobliżu poligonu. W tym czasie w bazie trwały ćwiczenia wojskowe, w których uczestniczyło 84 żołnierzy. Ćwiczenia miały na celu przygotowanie oddziałów do szybkiego rozmieszczenia na całym świecie – w tym także do przyszłych misji na Łotwie, planowanych na 2027 rok.

Według relacji generała Rutlanda silny wiatr sprawił, że ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie – w ciągu zaledwie minuty płomienie przemieściły się nawet o kilometr. Żołnierze ćwiczyli z użyciem ostrej amunicji oraz granatów ręcznych, co dodatkowo zwiększyło ryzyko.

Przyczyny pożaru pod lupą śledczych

Przyczyny pożaru są obecnie wyjaśniane. Generał Rutland zapewnił, że nie ma przesłanek, by ogień miał związek z infrastrukturą paliwową, gazową lub działaniami osób trzecich. Mieszkańcy okolicznych miejscowości donosili o głośnych eksplozjach, które towarzyszyły rozprzestrzenianiu się ognia.

Baza wojskowa Wainwright to jeden z kluczowych ośrodków szkoleniowych kanadyjskiej armii. Położona około 200 kilometrów od Edmonton, służy do ćwiczeń bojowych piechoty, artylerii oraz jednostek wsparcia powietrznego. Na co dzień stacjonuje tam 690 żołnierzy oraz 300 pracowników cywilnych.