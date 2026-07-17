Tragedia we Włoszech. 11-letnia dziewczynka została wciągnięta pod wodę

RMF24

Tragiczne informacje napływają z Włoch. W nadmorskim kurorcie Sestri Levante w Lombardii doszło do wypadku, w którym życie straciła 11-letnia dziewczynka. Jak podają brytyjskie media, jej włosy wplątały się w rurę ssącą na jednym z basenów, po czym dziecko zostało wciągnięte pod wodę. Dziewczynka wraz z rodziną spędzała w Lombardii wakacje.

Sprawę opisuje dziennik „Daily Mirror”. 11-letnia Włoszka pochodząca z Mediolanu przyjechała do Lombardii wraz z rodziną na wakacje. Wypoczywali w nadmorskim kurorcie w Sestri Levante w Lombardii.

Wypoczynek zamienił się w horror

Czas relaksu i odpoczynku nieoczekiwanie zamienił się jednak w tragedię. Brytyjski dziennik podaje, że całe feralne zdarzenie rozegrało się w niewielkim, krytym, basenie. Dziewczynka weszła do niego, by najpewniej się schłodzić.

W pewnym momencie jej włosy utkwiły w dyszy ssącej, która wciągnęła ją pod wodę. 11-latce na pomoc ruszyły osoby, które były świadkami tego wypadku. Mimo ich prób, nie udało się wyciągnąć dziewczynki na zewnątrz.

11-letnia dziewczynka zmarła w szpitalu w Genui

Z pomocą przyszli ratownicy, którzy przybyli na miejsce po kilku minutach. Podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową celem ratowania życia dziecka. Nieprzytomną 11-latke do szpitala dziecięciego w Genui przetransportowano śmigłowcem. Trafiła na oddział intensywnej terapii.

Niestety, lekarzom nie udało się uratować jej życia.

Jak podaje „Daily Mirror” policja wszczęła dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności tego tragicznego zajścia. Sky TG24 informuje natomiast, że służby badają również stan techniczny basenu, w którym doszło do tego wypadku.