Tragedia w Tatrach. Odnaleziono ciało 27-letniego Polaka

RMF24

Tragiczny finał poszukiwań 27-letniego polskiego turysty w słowackiej części Tatr. Po intensywnej akcji poszukiwawczej z udziałem śmigłowca, dronów i psów ratowniczych, ciało młodego mężczyzny odnaleziono w poniedziałek w północnej ścianie Małego Lodowego Szczytu. Polak wyruszył w góry w niedzielę rano i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Ciało polskiego turysty odnaleziono w poniedziałek w północnej ścianie Małego Lodowego Szczytu w słowackiej części Tatr – poinformowała słowacka Horska Zachranna Służba (HZS).

Samochód w Łysej Polanie

O zaginięciu turysty słowaccy ratownicy górscy zostali powiadomieni krótko po północy z niedzieli na poniedziałek. Według informacji przekazanych przez jego bliskich mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany. Przez cały dzień nie było z nim kontaktu, a ponieważ do późnych godzin nocnych nie wrócił do domu, rodzina zwróciła się o pomoc do ratowników TOPR z Zakopanego oraz słowackiej HZS.

Jak relacjonują ratownicy, samochód zaginionego został odnaleziony na parkingu na Łysej Polanie, ale z mężczyzną nie było łączności telefonicznej. Słowackiej policji udało się ustalić lokalizację jego telefonu.

Akcja poszukiwawcza w Tatrach

W nocy w teren wyruszyli ratownicy HZS ze Starego Smokowca. Do poszukiwań dołączyli operatorzy dronów oraz przewodnicy z psami ratowniczymi. W akcję zaangażowano następnie ratowników HZS z kolejnych ośrodków.

Poszukiwania prowadzono w rejonie Doliny Jaworowej i Dolinie Białej Wody. W akcji wykorzystano także śmigłowiec.