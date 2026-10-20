Tragedia w kopalni złota w Kolumbii. Na pracujących górników osunęła się ziemia

RMF24

Co najmniej 14 osób zginęło, a 7 zostało rannych w wyniku katastrofy w nielegalnej kopalni złota w Santa Barbara de Iscuande, w departamencie Narino na zachodzie Kolumbii. Trwa akcja ratunkowa - pod ziemią mogą być jeszcze ludzie.

Do tragedii doszło w poniedziałek, kiedy w nielegalnie działającej kopalni złota w Santa Barbara de Iscuande nagle osunęła się ziemia. Władze regionu potwierdziły śmierć co najmniej 14 osób. Siedem kolejnych zostało rannych i trafiło do szpitali.

Nielegalna kopalnia, nieznana liczba ofiar

Jak podkreślił gubernator departamentu Narino, Luis Alfonso Escobar, dokładna liczba osób, które mogły znajdować się w kopalni w momencie katastrofy, wciąż pozostaje nieznana. Wszystko przez to, że kopalnia działała nielegalnie, a ewidencja pracujących tam ludzi była prowadzona w sposób nieformalny. Według relacji świadków, w chwili wypadku pod ziemią mogło przebywać nawet około 30 osób.

Ratownicy walczą z czasem

„Niektóre osoby są nadal zasypane” - przekazał Escobar w mediach społecznościowych, dodając, że lokalne władze za priorytet stawiają sobie jak najszybsze dotarcie do uwięzionych i udzielenie wsparcia rodzinom ofiar. Na miejscu pracują służby ratownicze, które zmagają się z trudnymi warunkami i ryzykiem kolejnych osunięć ziemi.

To już kolejna tragedia w regionie Narino związana z nielegalnym wydobyciem złota. W sierpniu tego roku w innej kopalni doszło do podobnego osunięcia się ziemi - wtedy zginęło 13 osób, a siedem zostało rannych. Nielegalne kopalnie, choć dają szansę na szybki zarobek, niosą ze sobą ogromne ryzyko dla pracujących tam ludzi.