Tragedia na Islandii. 39-letni Polak zginął w lodowcowej rzece

RMF24

39-letni Polak wpadł do lodowcowej rzeki Jokulsa a Bru w kanionie Stuðlagil i zginął. Mężczyznę porwał silny nurt. Po wielogodzinnych poszukiwaniach służby odnalazły jego ciało w podwodnej jaskini.

Do tragedii doszło w poniedziałek około godz. 13:15 czasu lokalnego. 39-letni turysta z Polski wpadł do rzeki Jokulsa a Bru w kanionie Stuðlagil we wschodniej Islandii. Po zgłoszeniu wypadku rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą. Jak informuje islandzki portal RUV, w działania zaangażowano policjantów, ratowników medycznych oraz śmigłowiec Straży Przybrzeżnej.

Poszukiwania trwały kilka godzin. Około godz. 22 służby odnalazły ciało mężczyzny i wydobyły je z wody. Ustalono, że znajdowało się ono w podwodnej jaskini. Policja skontaktowała się z krewnymi 39-latka i poinformowała ich o jego śmierci.

„To lodowa rzeka z bardzo silnym prądem”

Wypadek widziała przewodniczka Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir, która zwiedzała kanion wraz ze swoją grupą. W mediach społecznościowych opisała moment tragedii.

„Nie mogę powiedzieć, że wczoraj był najlepszy dzień mojego życia. Właśnie dotarłam z moją grupą do nowej platformy widokowej, kiedy usłyszałam krzyki i nawoływania. Potem zobaczyłam mężczyznę w rzece” – napisała.

Przewodniczka natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy. Następnie biegła wzdłuż brzegu, przekazując służbom informacje o sytuacji. Na miejscu również podejmowano próby udzielenia pomocy turyście, jednak nie udało się go uratować.

W rozmowie z islandzkim portalem Visir kobieta podkreśliła, że warunki panujące w miejscu wypadku uniemożliwiały bezpieczne wejście do wody. To lodowa rzeka z bardzo silnym prądem – powiedziała.

Kim był zmarły turysta?

Islandzkie media nie podały tożsamości ofiary. Jak ustalił „Głos Powiatu Średzkiego”, zmarłym był 39-letni mieszkaniec Środy Wielkopolskiej. Mężczyzna przyjechał na Islandię wraz z grupą znajomych.

To nie pierwszy tragiczny wypadek w kanionie Stuðlagil Do podobnej tragedii doszło w październiku 2024 roku. Wówczas utonęła tam turystka z zagranicy. Kanion Stuðlagil należy do popularnych atrakcji turystycznych we wschodniej Islandii. Według wcześniejszych informacji RUV odwiedza go około 200 tys. osób rocznie. W regionie planowano duże inwestycje, których celem jest poprawa bezpieczeństwa turystów.