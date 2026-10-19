Towary zrabowane podczas zamieszek trafiły na Vinted? Platforma blokuje oferty

RMF24

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Popularna platforma sprzedaży rzeczy używanych Vinted rozpoczęła masowe usuwanie ogłoszeń dotyczących towarów, które mogły zostać zrabowane podczas zamieszek we Francji. Firma podkreśla, że sprzedaż skradzionych przedmiotów jest surowo zabroniona, a konta łamiące te zasady będą blokowane.

Protesty przeciwko rosnącym kosztom życia przerodziły się we Francji w gwałtowne zamieszki, podczas których plądrowano sklepy, atakowano budynki publiczne i dochodziło do starć z policją.

Najbardziej ucierpiały takie miasta jak Paryż, Marsylia czy Lille.

Według francuskich władz zatrzymano już ponad 1200 osób, a straty przedsiębiorców liczone są w setkach milionów euro.

Vinted usuwa podejrzane ogłoszenia

Platformy sprzedażowe takie jak Vinted i eBay podjęły zdecydowane działania, by powstrzymać handel zrabowanymi podczas zamieszek towarami

Sprzedaż skradzionych przedmiotów lub próby ich pozyskiwania są na Vinted surowo zabronione i nie tolerujemy takich praktyk – podkreślił rzecznik firmy Vinted, cytowany przez BBC.

Platforma zwiększyła monitoring podejrzanych ogłoszeń i współpracuje z francuskimi władzami oraz policją, by skuteczniej identyfikować i usuwać oferty powiązane z grabieżami.

eBay: Bez wzrostu liczby ofert, ale czujność zachowana

Z kolei platforma aukcyjna eBay zapewnia, że nie odnotowała wzrostu liczby ofert związanych z kradzieżami we Francji. Firma jednak również współpracuje z organami ścigania i deklaruje natychmiastowe usuwanie ogłoszeń dotyczących skradzionych towarów.

Luksusowe marki i kluby piłkarskie na celowniku

Skala zamieszek jest ogromna. W Paryżu zniszczone zostały witryny luksusowych marek, takich jak Dior, Rolex, Louis Vuitton czy Ralph Lauren. W Marsylii splądrowano oficjalny sklep klubu piłkarskiego Olympique Marsylia, a wiele innych sklepów klubowych zostało tymczasowo zamkniętych.

Według szacunków, straty przedsiębiorców po weekendowych zamieszkach mogą sięgnąć setek milionów euro.