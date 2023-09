Czas na nowy telewizor jest zawsze! Zwłaszcza, jeśli ma to być model z dużym ekranem, który pozwoli Wam cieszyć się kinową jakością we własnym salonie. Znaleźliśmy kilka ciekawych modeli. Sprawdź je sam!

Nowoczesny telewizor Samsung QE65Q77B

Telewizor Samsung QE65Q77B to flagowy model z serii QLED UHD, który zapewnia niesamowitą jakość obrazu i zaawansowane funkcje. Ten telewizor ma rozmiar 65 cali, co zapewnia imponujący widok w rozdzielczości 4K.

Jakość obrazu jest podniesiona na wyższy poziom dzięki technologii QLED, która gwarantuje żywe kolory, głębokie kontrasty i jasność HDR10+. Zastosowana częstotliwość odświeżania wynosząca 120 herców sprawia, że obraz jest płynny i doskonale nadaje się do oglądania filmów akcji i gier.

Jest wyposażony w wiele nowoczesnych funkcji, w tym obsługę głosową, smart TV, oraz wiele portów HDMI i USB. Dzięki obsłudze HDR10+ oraz Dolby Vision, możesz cieszyć się treściami w najwyższej jakości.

75-calowy telewizor Sony XR-75X90K

Telewizor Sony XR-75X90K to imponujący model o przekątnej ekranu wynoszącej 75 cali, który zapewnia doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Ten telewizor LED oferuje rozdzielczość 4K oraz częstotliwość odświeżania wynoszącą 120Hz, co gwarantuje płynny obraz.

Jakość obrazu jest podniesiona na wyższy poziom dzięki technologii Dolby Vision, która dostarcza realistyczne kolory i kontrasty. Dodatkowo, telewizor obsługuje technologię Dolby Atmos, zapewniając przestrzenny dźwięk. Funkcja Full Array Lighting zapewnia doskonałe podświetlenie ekranu, eliminując efekt halo i zwiększając kontrast.

Telewizor jest również wyposażony w dekoder DVB-T2 HEVC/H.265, co umożliwia odbiór cyfrowych kanałów telewizyjnych.

75-calowy telewizor QLED Hisense LED 75E7KQ Pro

Telewizor Hisense 75E7KQ to model Pro QLED, który oferuje doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Jego imponujący rozmiar wynoszący 75 cali sprawia, że to idealny wybór do oglądania filmów i rozrywki.

Ten telewizor obsługuje rozdzielczość 4K UHD oraz częstotliwość odświeżania wynoszącą aż 144 herce, co zapewnia płynny i realistyczny obraz. Technologia QLED gwarantuje żywe kolory, głębokie kontrasty i jasność. Posiada wsparcie dla technologii Dolby Atmos i Dolby Vision, co dostarcza przestrzenny dźwięk i doskonałą jakość obrazu.

Działa na systemie TV 2023, co umożliwia dostęp do wielu aplikacji i treści online. Hisense 75E7KQ to telewizor, który dostarczy Ci doskonałe wrażenia podczas oglądania filmów, gier i programów telewizyjnych, dzięki swojej zaawansowanej technologii i wielu funkcjom.

75-calowy telewizor Philips 75PUS8818 z Ambilight

Ten telewizor oferuje rozdzielczość 4K oraz częstotliwość odświeżania wynoszącą 120 Hz, co gwarantuje płynny i realistyczny obraz. Technologia Dolby Vision zapewnia doskonałe kolory i kontrasty, a Dolby Atmos dostarcza przestrzennego dźwięku.

Philips 75PUS8818 działa na systemie Google TV, co umożliwia dostęp do wielu aplikacji i treści online. Funkcja Ambilight 3 tworzy efekt świetlnego otoczenia, który dodaje głębi i atmosfery podczas oglądania. Telewizor ten jest wyposażony w wiele portów HDMI, w tym HDMI 2.1, co czyni go idealnym wyborem dla graczy. Obsługuje także funkcję Bluetooth, umożliwiając bezprzewodowe podłączenie różnych urządzeń.

65-calowy telewizor TCL 65C645 QLED

Telewizor TCL 65C645 to model z serii QLED, który zapewnia doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Jego przekątna ekranu wynosząca 65 cali jest idealna do oglądania filmów i rozrywki. Ten telewizor oferuje rozdzielczość 4K oraz obsługę technologii Dolby Vision i Dolby Atmos, co dostarcza realistyczny dźwięk i doskonałą jakość obrazu. Działa na systemie Google TV, co zapewnia dostęp do wielu aplikacji i treści online.

Telewizor ten posiada wiele portów HDMI, w tym HDMI 2.1, co czyni go odpowiednim dla graczy i miłośników konsol. Obsługuje także funkcję Bluetooth, co umożliwia bezprzewodowe podłączenie różnych urządzeń. W skrócie, TCL 65C645 to telewizor, który oferuje doskonałą jakość obrazu i dźwięku, a także wiele nowoczesnych funkcji, które umożliwiają dostosowanie go do różnych potrzeb.

