Amerykanin Spencer Elden, który jako niemowlę znalazł się na okładce albumu "Nevermind" Nirvany, pozwał 15 osób, w tym byłych członków zespołu i zarządcę majątku Kurta Cobaina, zarzucając im komercyjne wykorzystywanie seksualne - poinformowały media.

Na okładce albumu wydanego w 1991 r. widać nagiego Eldena w wieku czterech miesięcy w basenie, w którym znajduje się jednodolarowy banknot na żyłce.

Elden, obecnie 30-latek, twierdzi, że jego rodzice nie podpisali zgody na publikację fotografii, a zdjęcie zalicza się do pornografii dziecięcej.



W pozwie złożonym wczoraj w Kalifornii stwierdzono, że na okładce widoczna jest "intymna część ciała Spencera", a zdjęcia "w sposób lubieżny" pokazują jego genitalia. Jak wyjaśnił serwis BBC News, zgodnie z prawem w USA zdjęcia niemowląt, które nie mają charakteru seksualnego, nie są uznawane za pornografię dziecięcą.



Prawnik Eldena, Robert Y. Lewis, twierdzi, że włączenie banknotu dolarowego (który został dodany po zrobieniu zdjęcia) sprawia, że nieletni wygląda na "pracownika seksualnego".



Z pozwu wynika także, że Nirvana obiecywała, że zakryje genitalia Eldena naklejką.



Zdaniem Eldena jego "tożsamość oraz imię i nazwisko są na zawsze związane z komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym, którego doświadczył jako nieletni, dystrybuowanym i sprzedawanym na całym świecie od czasu, gdy był dzieckiem, do dnia dzisiejszego".



Twierdzi, że "cierpiał i będzie cierpiał przez całe życie" z powodu okładki. W pozwie wymienia również "ekstremalne i trwałe cierpienia emocjonalne", "zakłócenie normalnego rozwoju i postępów edukacyjnych" oraz "leczenie medyczne i psychologiczne".

Elden domaga się odszkodowania od każdego z 15 oskarżonych

Domaga się odszkodowania w wysokości co najmniej 150 tys. dolarów od każdego z 15 oskarżonych, w tym żyjących członków zespołu Dave'a Grohla i Krista Novoselica, zarządcy majątku Kurta Cobaina, byłej żony Cobaina Courtney Love i fotografa Kirka Weddle'a.



Przedstawiciele Nirvany nie odnieśli się jeszcze do sprawy.



Elden kilkakrotnie odtworzył okładkę albumu jako nastolatek i dorosły - zawsze w kąpielówkach - z okazji 10., 20. i 25. rocznicy ukazania się "Nevermind".



W 2016 r. w rozmowie z "Time Magazine" stwierdził, że "trochę się zdenerwował" swoją sławą, gdy dorósł. Idę na mecz baseballowy i myślę: "wszyscy na tym meczu baseballowym prawdopodobnie widzieli mojego małego, dziecięcego penisa", czuję się, jakby odebrano mi część moich praw człowieka - powiedział.



BBC News podkreśla, że w innych wywiadach wypowiadał się o okładce w bardziej optymistyczny sposób. To zawsze była pozytywna rzecz i otworzyła mi drzwi - powiedział "Guardianowi" w 2015 r.



W 2008 r. ojciec Spencera, Rick, opowiedział o sesji zdjęciowej amerykańskiej stacji radiowej NPR. Stwierdził, że Weddle, który był przyjacielem rodziny, zaproponował mu 200 dolarów za udział. Rodzina szybko zapomniała o sesji, przypomniała sobie o niej trzy miesiące później, gdy zobaczyła okładkę albumu "Nervmind" na ścianie Tower Records w Los Angeles.



Album, na którym znalazły się hity "Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are" i "Lithium", rozszedł się w 30 milionach egzemplarzy na całym świecie.