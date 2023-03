​W indyjskim stanie Bihar aresztowano trzech mężczyzn w związku ze śmiercią muzułmanina, który został zaatakowany przez tłum podejrzewający go o przewożenie wołowiny - poinformowała w sobotę lokalna policja.

56-letni Naseem Qureshi zmarł na początku tego tygodnia w drodze do szpitala, po tym jak został zaatakowany przez co najmniej 20 osób podejrzewających go o przewożenie wołowiny. Jej sprzedaż i spożycie są poddane restrykcjom w niektórych częściach kraju przez lokalne władze.

Ramchandra Tiwari, szef komisariatu policji w Rasulpur w Biharze, gdzie doszło do przestępstwa, powiedział w sobotę agencji Reutera, że w związku z zabójstwem aresztowano trzy osoby.

Krowy są uznawane za święte w hinduizmie i często dochodzi do ataków na osoby oskarżane o zabijanie ich dla mięsa lub skóry, głównie na ludzi z mniejszości muzułmańskiej lub z niższych szczebli tradycyjnego indyjskiego systemu kastowego.

Samozwańcze grupy hinduskich strażników krów, które domagają się całkowitego zakazu uboju krów w całych Indiach, same zaczęły wymierzać kary, odkąd w 2014 r. do władzy doszedł hinduski nacjonalistyczny rząd premiera Narendry Modiego.