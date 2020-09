​Tesco w Irlandii zapowiedziało, że w przyszłym miesiącu rozpocznie testy dostarczania zakupów do domów klientów za pomocą dronów. Maszyny mają realizować zamówienia w ciągu 30 minut.

Zdj. ilustracyjne / Rui Vieira / PAP/EPA

Tesco w mieście Oranmore zamierza wykorzystać drony do dostarczania "niewielkich koszyków" dóbr do domów w okolicy. Dron będzie w stanie dostarczyć paczkę o wadze do 4 kilogramów w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia.

Drony zostaną dostarczone przez firmę Manna Aero, która już teraz zajmuje się dostarczaniem leków w Irlandii. Firma ta chciała zająć się dostarczaniem żywności już w marcu, ale w związku z pandemią koronawirusa postanowiła wspomóc sektor medyczny.

Program pilotażowy Tesco i Manna ma ruszyć od przyszłego miesiąca.

Dostarczanie produktów za pomocą dronów nie jest nowym pomysłem. Gigant Amazon już w 2016 roku zrealizował pierwszą dostawę zakupów za pomocą takiej niewielkiej maszyny. Dostarczenie pakunku z magazynu w Cambridge do klienta zajęło jej 13 minut.

Niektórzy mieszkańcy jednak narzekają, że dźwięki wydawane przez drony są zbyt donośne i rozpraszające. Według badań Instytutu Inżynierii Mechanicznej, tylko 23 proc. Brytyjczyków popiera wykorzystywanie dronów dostarczaniu paczek.