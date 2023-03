Informacje o całym zdarzeniu są nader skąpe i brak w tej sprawie oficjalnych komentarzy. Wiadomo, że w sobotę specjalny samolot Bombardier Challenger 604, przystosowany to transportu medycznego, odbył lot na trasie Frankfurt - Moskwa - Norymberga.

"Dlaczego prywatny samolot mógł lecieć do Rosji mimo zakazu lotów? I kto był na pokładzie?" - zastanawia się w artykule redakcyjnym portal T-online.de.

Redakcja przypomina, że samolot w tej wersji "jest maszyną służącą do transportu pacjentów w nagłych wypadkach". Takim bombardierem miał być transportowany do szpitala w Berlinie w 2020 r. rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, otruty nowiczokiem.

"Powodem lotu powietrznej karetki Fair Air Ambulance ponownie mogła być awaryjna sytuacja medyczna" - dzieli się przypuszczeniem redakcja niemieckiego portalu, podkreślając, że za takim wyjaśnieniem tej sytuacji przemawia to, że "wszystkie zainteresowane kraje zgodziły się na przelot".

Według nieoficjalnych informacji, Siergiej Rołdugin zarządza majątkiem Putina i innych rosyjskich oligarchów. Ma to robić za pośrednictwem fundacji zarejestrowanych w Szwajcarii. Nazwisko Roldugina pojawiło się w doniesieniach dotyczących międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego, które doprowadziło do ujawnienia afery określonej jako "Panama Papers". Wymieniony w materiałach śledczych "wiolonczelista Putna" - prywatnie ojciec chrzestny córki władcy Kremla - miał brać udział m.in. w wyprowadzeniu z Rosji majątku o wartości co najmniej 2 mld dolarów.

Ze względu na brak oficjalnych informacji, na Twitterze pojawiły się przypuszczenia, że nagle ewakuowanym z Moskwy do Niemiec pacjentem mógł być inny bliski Putinowi człowiek - muzyk Nikołaj Rastorgujew. Były deputowany partii Putina, udekorowany przez prezydenta Rosji najwyższymi odznaczeniami, "narodowy artysta" brał udział w wielu propagandowych występach i koncertach, m.in. związanych z agresją na Ukrainę. Od października 2022 r. Rastorgujew jest w związku z prowadzoną działalnością objęty sankcjami Unii Europejskiej za wspieranie rosyjskiej inwazji.