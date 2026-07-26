Tajfun Noul pustoszy południe Chin. Ponad 800 tysięcy ewakuowanych

RMF24

Noul, najsilniejszy w tym roku tajfun, uderzył z pełną mocą w prowincję Guangdong na południu Chin. Wiatr osiągający prędkość 162 km/h i ulewne deszcze sparaliżowały region, wymuszając ewakuację setek tysięcy ludzi. Transport lotniczy i kolejowy został niemal całkowicie sparaliżowany.

W nocy z soboty na niedzielę, dokładnie o godzinie 3:50 czasu lokalnego (godz. 21.50 w sobotę w Polsce), centrum cyklonu dotarło do wybrzeża powiatu Huidong w mieście Huizhou.

Tajfun Noul, określany jako najsilniejszy w tym roku, przyniósł ze sobą ekstremalne warunki pogodowe. Żywioł przyniósł ulewne deszcze i wiatr o prędkości 162 km/h, paraliżując transport i wymuszając ewakuację ponad 800 tysięcy mieszkańców – podają lokalne media.

Dramatyczne obrazy zniszczeń

Pierwsze doniesienia z terenów dotkniętych przez tajfun są dramatyczne. W nadmorskim powiecie Huilai wiatr wyrywał z korzeniami potężne drzewa, a w Hongkongu zawaliły się gigantyczne rusztowania.

Służby ostrzegają przed ekstremalnymi ulewami i ryzykiem powodzi błyskawicznych, zwłaszcza w rejonach górskich oraz dolinach rzek.

Paraliż komunikacyjny

Tajfun Noul wywołał prawdziwy chaos w transporcie. Na międzynarodowym lotnisku w Shenzhen odwołano aż 760 lotów, a w pobliskim Hongkongu – 350 połączeń.

W całym regionie zatrzymano pociągi szybkiej kolei, a kluczowy most łączący Hongkong z Makau został całkowicie zamknięty.

Według prognoz służb meteorologicznych burza powoli przemieszcza się na północny zachód przez środkowy Guangdong, a w poniedziałek rano dotrze do prowincji Hunan, stopniowo tracąc na sile.

Noul to już trzeci potężny tajfun, który nawiedził Chiny w lipcu. Wcześniej wschodnie i południowe wybrzeża kraju zostały dotknięte przez żywioły Bavi oraz Maysak, które zmusiły do ewakuacji ponad dwa miliony mieszkańców i spowodowały śmierć co najmniej 39 osób.