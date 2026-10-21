Tajemnicze drony nad francuską bazą wojskową. Incydenty podczas manewrów „Typhon”

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Nieautoryzowane drony wielokrotnie pojawiały się nad największą bazą francuskiej marynarki wojennej w Tulonie podczas ćwiczeń „Typhon”. Francuskie służby wszczęły śledztwo, a wojsko uruchomiło procedury bezpieczeństwa i systemy antydronowe.

Podczas manewrów wojskowych „Typhon”, które odbywały się w dniach 5–16 października w rejonie Tulonu, francuska marynarka wojenna wykryła obecność nieautoryzowanych dronów nad strategicznymi obiektami wojskowymi. Tulon, położony nad Morzem Śródziemnym między Marsylią a Niceą, to siedziba największej bazy francuskiej marynarki wojennej.

Incydenty miały miejsce w trakcie ćwiczeń poświęconych właśnie ochronie tego portu.

Systemy antydronowe w akcji

Jak informuje Dowództwo Strefy Śródziemnomorskiej, w każdym przypadku natychmiast uruchamiano obowiązujące procedury bezpieczeństwa, w tym specjalistyczne systemy antydronowe. Wszystko odbywało się w ścisłej współpracy z krajowymi służbami bezpieczeństwa. Przeloty nad tym obszarem są surowo zabronione ze względu na ochronę wrażliwych obiektów wojskowych.

Dochodzenie w toku

Na razie nie ujawniono, ile dokładnie incydentów miało miejsce, ani jakiego typu drony zostały użyte. Nie wiadomo również, czy udało się je zneutralizować. Według źródeł cytowanych przez portal ICI Provence nad bazą pojawiało się jednocześnie kilka dużych maszyn. Prokuratura wojskowa w Marsylii wszczęła już dochodzenie w tej sprawie.

Ćwiczenia „Typhon” obejmowały manewry lądowe, powietrzne i morskie, a ich głównym celem było szkolenie w zakresie ochrony obiektów wojskowych w rejonie portu w Tulonie. Francuska marynarka podkreśla, że do tej pory żadna infrastruktura o krytycznym znaczeniu nie była zagrożona.