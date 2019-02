Jedna z najmłodszych i najbardziej unikatowych wysp na świecie została przebadana przez naukowców z NASA. Odnaleźli na niej tajemnicze, przedziwne błoto. Badania nad wyspą mają pomóc zrozumieć naukowcom, jakie procesy zachodziły na Marsie.

Wyspa pojawiła się na powierzchni w 2014 roku, po erupcji wulkanu niedaleko wyspy Tonga. Nikt nie spodziewał się jednak, że przetrwa oddziaływanie morskich fal. Jak podaje NASA, tylko 3 nowe wyspy - powstałe w skutek erupcji wulkanów - w ciągu 150 lat przetrwały erozyjną działalność oceanu dłużej niż kilka miesięcy.

Wyspę nazwano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Badacze poznawali ją, robiąc zdjęcia satelitarne. Stanęli też na jej powierzchni. Ostatnio podzielili się swoimi wnioskami z wizyty na wyspie.

Większość powierzchni wyspy pokryta jest czarnym żwirem wielkości grochu. Biorąc pod uwagę fakt, że pojawiliśmy się na wyspie w sandałach, stąpanie po nim było bardzo bolesne - mówił Dan Slayback z NASA.

Naukowiec zdradził, że najbardziej intrygującą rzeczą napotkaną na wyspie było "jasne, gliniane błoto". Jest bardzo lepkie. Mimo że je widzieliśmy, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co to jest. Wciąż wpadam w zakłopotanie rozmyślając nad tym, skąd pochodzi to błoto, bo nie jest to popiół wulkaniczny - powiedział Slayback.

Właśnie dlatego wyspa jest szczególnie interesująca dla NASA. Jej struktura może przypominać pradawnego Marsa. Wyspa może pomóc zrozumieć naukowcom, jakie procesy zachodziły pomiędzy wulkanicznymi tworami a wodą na Czerwonej Planecie.

Naukowiec był też zaskoczony faktem, że na wyspie pojawiła się roślinność. Jako nawóz posłużyły odchody ptaków żyjących na pobliskich wyspach.

Badacze użyli dronów i technologii GPS, by wykonać precyzyjną mapę wyspy, ale jak podkreślają bezcenna okazała się wizyta na niej.

Naprawdę zaskoczyło mnie, jak cenne było pojawienie się na wyspie. Wizyta sprawiła, że oczywiste stało się, co dzieje się z krajobrazem - podkreślił Slayback.

Slayback powiedział, że wyspa wydaje się erodować szybciej niż wcześniej sądzono z powodu opadów.

Według NASA wyspa ma szansę na przetrwanie od 6 do 30 lat.