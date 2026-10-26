Szykują się na blackout. Norwegowie ćwiczą życie bez internetu i telefonów

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W Norwegii rozpoczęły się ogólnokrajowe ćwiczenia, które mają przygotować społeczeństwo na scenariusz długotrwałej awarii telefonii komórkowej i internetu. Rząd ostrzega, że taki kryzys może być skutkiem sabotażu lub działań wojennych. W ćwiczeniach biorą udział samorządy, służby ratunkowe, obrona cywilna oraz organizacje społeczne w całym kraju.

W ramach Tygodnia Przygotowania na Sytuacje Kryzysowe Norwegowie uczą się funkcjonować bez dostępu do sieci komórkowych i internetu.

Tegoroczna kampania skupia się na tym, jak państwo i obywatele poradzą sobie w sytuacji, gdy komunikacja elektroniczna przestanie działać. Minister sprawiedliwości i gotowości kryzysowej, Astri Aas-Hansen, podkreśla: Norwegia należy do najbardziej zinformatyzowanych społeczeństw świata, a długotrwała awaria łączności może poważnie utrudnić codzienne życie. Wszyscy mają być przygotowani na dłuższe okresy bez sieci komórkowej i internetu.

Norwegowie nie wiedzą, gdzie szukać pomocy

Z badań norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości Kryzysowej (DSB) wynika, że tylko 30 proc. mieszkańców wie, gdzie zgłosić się po informacje w razie kryzysu bez dostępu do telefonii i internetu. To alarmujący sygnał, który pokazuje, jak bardzo polegamy na nowych technologiach.

Rząd zachęca gminy do wyznaczania stałych punktów informacyjnych, które będą działać nawet wtedy, gdy zawiodą telefony i internet. Wzorują się przy tym na ukraińskich Punktach Niezłomności, które podczas wojny zapewniają dostęp do informacji, ogrzewania, możliwości ładowania urządzeń oraz niezbędnej pomocy.

Władze apelują także, by każde gospodarstwo domowe było przygotowane na samodzielne przetrwanie przez tydzień. Zalecany zapas to około 20 litrów wody pitnej na osobę oraz możliwość ogrzewania mieszkania bez prądu. Norwegowie są zachęcani do wcześniejszego ustalenia z rodziną i sąsiadami zasad wzajemnej pomocy oraz miejsc spotkań na wypadek utraty łączności.