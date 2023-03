Parlament Szwecji Riksdag zatwierdził zdecydowaną większością głosów przystąpienie kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szwecja wciąż czeka jednak na brakujące ratyfikacje ze strony Turcji i Węgier.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przeciwne członkostwu w NATO były jedynie dwa z łącznie ośmiu ugrupowań w szwedzkim parlamencie: Partia Lewicy oraz Partia Ochrony Środowiska - Zieloni.



Zostawiamy za sobą 200 lat niezaangażowania. To jest historyczna zmiana, ale konieczna. Nic tak szybko nie zmieni naszych zdolności obronnych jak przystąpienie do sojuszu wojskowego - podkreślił podczas debaty parlamentarzysta partii Szwedzcy Demokraci Aron Emilsson. Wskazał na zagrożenie ze strony Rosji po jej ataku na Ukrainę.



Decyzja parlamentu Szwecji oznacza zmiany w innych ustawach, na przykład przekazanie rządowi prawa do zwrócenia się do NATO o wsparcie wojskowe.