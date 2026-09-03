Szwecja reaguje po ataku mieczem w szkole, w czasie którego zginęła 17-latka

Zastąpienie prawdziwych społeczności ekranami może mieć katastrofalne skutki – zwrócił uwagę minister ds. społecznych Jakob Forssmed, znany z walki z nadużywaniem smartfonów przez dzieci.
Forssmed przypomniał, że to głównie chłopcy i młodzi mężczyźni są narażeni na oddziaływanie cyfrowych środowisk promujących przemoc.
Czym się będzie zajmować powołana komisja?
Komisja pod przewodnictwem sędziego sądu Thomasa Rolena ma za zadanie przede wszystkim zidentyfikować czynniki ryzyka, przeanalizować dotychczasowe działania władz i szkół, a także zaproponować kolejne rozwiązania. W następstwie mającej miejsce w 2025 r. strzelaniny w szkole Oerebro we wszystkich placówkach edukacyjnych w kraju zwiększono ochronę, m.in. poprzez systemy zamykania drzwi. Po ataku w Trollhaettan w 2015 r. szkoły mają plany ewakuacji oraz je ćwiczą.
Tragedia w szkole w Fagersta
Pod koniec sierpnia 18-letni uczeń szkoły średniej Brinellskolan w miasteczku Fagersta wtargnął z mieczem do placówki, zabijając 17-letnią uczennicę oraz raniąc trzech chłopców, w tym dwóch poważnie.
Domniemany sprawca został zatrzymany, obecnie przebywa w areszcie. Motyw wciąż nie jest znany. Jak podawały media nastolatek był pod opieką rodziny zastępczej, a służby socjalne miały wiedzieć o jego problemach. Policja analizuje mogące należeć do niego konto na platformie społecznościowej.
W Szwecji w ostatnim czasie sądy skazały kilku nastolatków, którzy należeli do internetowych sekt, nawołujących do przemocy.