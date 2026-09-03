Szwecja reaguje po ataku mieczem w szkole, w czasie którego zginęła 17-latka

RMF24

Rząd Szwecji powołał w czwartek komisję ekspercką, która ma przygotować raport na temat przyczyn ataków w szkołach w ciągu ostatnich 15 lat, a także zaproponować środki zapobiegawcze. Decyzja jest efektem zabójstwa w placówce w Fagersta z końca sierpnia 2026 roku.

Zastąpienie prawdziwych społeczności ekranami może mieć katastrofalne skutki – zwrócił uwagę minister ds. społecznych Jakob Forssmed, znany z walki z nadużywaniem smartfonów przez dzieci.

Forssmed przypomniał, że to głównie chłopcy i młodzi mężczyźni są narażeni na oddziaływanie cyfrowych środowisk promujących przemoc.

Czym się będzie zajmować powołana komisja?

Komisja pod przewodnictwem sędziego sądu Thomasa Rolena ma za zadanie przede wszystkim zidentyfikować czynniki ryzyka, przeanalizować dotychczasowe działania władz i szkół, a także zaproponować kolejne rozwiązania. W następstwie mającej miejsce w 2025 r. strzelaniny w szkole Oerebro we wszystkich placówkach edukacyjnych w kraju zwiększono ochronę, m.in. poprzez systemy zamykania drzwi. Po ataku w Trollhaettan w 2015 r. szkoły mają plany ewakuacji oraz je ćwiczą.

Napastnik w masce z "Gwiezdnych wojen", z mieczem w ręku zaatakował w szkole. Są ofiary 11-letni chłopiec i nauczyciel nie żyją, cztery osoby są ranne w ataku w szkole w Trollhättan w Szwecji. Do budynku szkolnego wkroczył mężczyzna - prawdopodobnie z mieczem w ręku. Jak informuje policja, napastnik został postrzelony. Zmarł w szpitalu.

Tragedia w szkole w Fagersta

Pod koniec sierpnia 18-letni uczeń szkoły średniej Brinellskolan w miasteczku Fagersta wtargnął z mieczem do placówki, zabijając 17-letnią uczennicę oraz raniąc trzech chłopców, w tym dwóch poważnie.

Atak mieczem w szkole w Szwecji. Nie żyje 17-latka 17-letnia dziewczyna jest ofiarą śmiertelną ataku napastnika, który w piątek wtargnął do szkoły średniej Brinellskonal w Fagersta w środkowej Szwecji – poinformowała w sobotę gazeta „Fagersta-Posten”, powołując się na jej rodzinę.

Domniemany sprawca został zatrzymany, obecnie przebywa w areszcie. Motyw wciąż nie jest znany. Jak podawały media nastolatek był pod opieką rodziny zastępczej, a służby socjalne miały wiedzieć o jego problemach. Policja analizuje mogące należeć do niego konto na platformie społecznościowej.

W Szwecji w ostatnim czasie sądy skazały kilku nastolatków, którzy należeli do internetowych sekt, nawołujących do przemocy.