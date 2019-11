Szwedzka Agencja ds. oświaty (Skolverket) w projekcie nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych zaproponowała wykreślenie nauki hymnu narodowego. Propozycję skrytykowali politycy centroprawicowej opozycji.

Według projektu agencji podlegającej szwedzkiemu ministerstwu edukacji, na lekcjach muzyki w młodszych klasach w szkole podstawowej zniesiony zostanie wymóg nauki hymnu narodowego, psalmów oraz tradycyjnych pieśni nordyckich. W nowej podstawie programowej zapisano jedynie, że uczniowie zobowiązani będą do nauki "muzyki nawiązującej do rzeczy, które znają z codzienności, a także tradycji muzycznych związanych z różnymi świętami".



Wycofania propozycji Skolverket zażądała wiceprzewodnicząca parlamentarnej komisji edukacji Kristina Axen Olin. Brak hymnu w programie nauczania to dowód, że przestajemy uczyć historii Szwecji. Dobrowolnie rezygnujemy z nauczania wartości, które są podstawą naszej tożsamości" - stwierdziła posłanka opozycyjnej konserwatywnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej. Podobnie uważa rzecznik Liberałów ds. szkolnictwa Roger Haddad . Nie możemy mieć zaufania do instytucji, która usuwa z programu nauczania kluczowe elementy szwedzkiej historii - dodał.

"Chcemy uniknąć przeciążenia"

Według Anny Wasterholm ze Skolverket pominięcie pewnych elementów w programie nauczania nie musi mieć poważnych konsekwencji. Chcemy uniknąć przeciążenia programu szczegółami - tłumaczy Anna Westerholm ze Skolverket, zaznaczając, że projekt jest konsultowany z nauczycielami.



Skolverket gotową podstawę programową dla szkól podstawowych ma przedstawić szwedzkiemu rządowi w połowie grudnia. O przyszłości dokumentu zdecyduje socjaldemokratyczna minister edukacji Szwecji, Anna Ekstroem.

Szwedzi chcieli zrezygnować ze starożytności

Wcześniej kontrowersje wzbudziły ujawnione przez media propozycje rezygnacji z nauczania biblii oraz antyku z lekcji historii. Po fali krytyki, starożytność ma być nadal obecna w szkołach.



Hymn narodowy Szwecji "Du gamla, du fria" (O, dawna, o, wolna) powstał w 1844 roku i odnosi się do piękna skandynawskiej natury. Autorem tekstu jest Richard Dybeck, muzyka została oparta na szwedzkiej melodii ludowej.



W wielu szwedzkich szkołach, zwłaszcza na zdominowanych przez imigrantów przedmieściach dużych miast, większość stanowią uczniowie mówiący w domach w swoim ojczystym języku. Mają oni prawo do dodatkowych lekcji tego języka w szkole.