Szwajcaria trzeci rok z rzędu zwyciężyła w rankingu "najlepszych krajów świata" opracowanym przez portal US News and World Report. Ranking ten bierze pod uwagę dziesiątki różnych czynników, w ankietach wzięło udział 17 tys. osób z całego świata. Alpejski kraj wyprzedził w zestawieniu Japonię i Stany Zjednoczone. Polska uplasowała się na 37. pozycji.

Ulice Zurychu / Shutterstock

Ranking powstał w oparciu o badania przeprowadzone przez firmę marketingową WPP i Wharton School Uniwersytetu Pensylwania. W ankietach uczestniczyło 17 tys. osób z całego świata. Oceniały one poszczególne kraje w kilku kategoriach, m.in.: przyjaznych warunków do życia, dziedzictwa kulturowego, udogodnień do prowadzenia biznesu, innowacji w przedsiębiorczości czy stabilności politycznej.

7. wygrana Helwetów

Co ciekawe, Szwajcaria nigdy nie była wyraźnym liderem w żadnej z kategorii. Niemniej wysoka punktacja w przypadku poszczególnych kryteriów pozwoliły jej trzeci rok z rzędu uzyskać miano najlepszego kraju na świecie. Ten tytuł dzierży już po raz siódmy.

Szwajcaria szczególnie wysoko została oceniona w kategoriach dotyczących biznesu i przedsiębiorczości, zajmując trzecie i piąte miejsce. Pod względem jakości życia ten kraj plasuje się na trzeciej pozycji.

"Szwajcaria ma niskie bezrobocie, wykwalifikowaną siłę roboczą i jeden z najwyższych PKB na mieszkańca. Silna gospodarka kraju jest napędzana niskimi stawkami podatku od osób prawnych, wysoko rozwiniętym sektorem usług, na czele z usługami finansowymi oraz przemysłem produkcyjnym high-tech" - czytamy w US News and World Report.

Polska za Rosją

Na drugim miejscu ogólnego zestawienia uplasowała się Japonia, na podium znalazły się też Stany Zjednoczone. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają Kanada, Australia, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Nowa Zelandia i Dania.

Polska uplasowała się na 37. pozycji. Nieznacznie wyprzedziły ją Rosja (36.) i Egipt (35.).

"Gospodarka Polski jest największą w Europie Środkowej i była jedyną gospodarką w Europie, która uniknęła recesji podczas globalnego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009. Gospodarka wolnorynkowa kraju jest zdominowana przez sektory rolnictwa i górnictwa" - pisze o naszym kraju amerykański serwis.

W przypadku Rosji, autorzy raportu piszą o aneksji Krymu, wojnie w Ukrainie i napięciu w stosunkach Zachodem, ale zaraz zauważają, że Rosja ma jedną z największych gospodarek na świecie, "która jest napędzana przez rozległe zasoby naturalne".

Ranking "Najlepsze kraje" można znaleźć TUTAJ.